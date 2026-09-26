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Кабель Baseus APPLE 8-pin Cafule 2.4A 0.5m Red-Black CALKLF-A19 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель Baseus APPLE 8-pin Cafule 2.4A 0.5m Red-Black CALKLF-A19

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Кабель Baseus APPLE 8-pin Cafule 2.4A 0.5m Red-Black CALKLF-A19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 392536
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Характеристики

Бренд
Baseus
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х9х2
Вес, г.
50

Описание товара Кабель Baseus APPLE 8-pin Cafule 2.4A 0.5m Red-Black CALKLF-A19

Синхронизация и заряд аккумулятора вашего устройства

Отзывы о товаре Кабель Baseus APPLE 8-pin Cafule 2.4A 0.5m Red-Black CALKLF-A19




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Baseus
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Описание
Синхронизация и заряд аккумулятора вашего устройства
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель Baseus APPLE 8-pin Cafule 2.4A 0.5m Red-Black CALKLF-A19 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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