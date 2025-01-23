Top.Mail.Ru
Кабель Samsung EP-DN975BBRGRU USB Type-C (m) USB Type-C (m) 1м черный (упак.:1шт) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кабель Samsung EP-DN975BBRGRU USB Type-C (m) USB Type-C (m) 1м черный (упак.:1шт)

1 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Кабель Samsung EP-DN975BBRGRU USB Type-C (m) USB Type-C (m) 1м черный (упак.:1шт) - фото 1
Кабель Samsung EP-DN975BBRGRU USB Type-C (m) USB Type-C (m) 1м черный (упак.:1шт) - фото 2
Кабель Samsung EP-DN975BBRGRU USB Type-C (m) USB Type-C (m) 1м черный (упак.:1шт) - фото 3
Кабель Samsung EP-DN975BBRGRU USB Type-C (m) USB Type-C (m) 1м черный (упак.:1шт) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
USB Type-C
Выходной ток, A
5
Совместимость
универсальная
Цвет
черный
  • Кабель Samsung EP-DN975BBRGRU USB Type-C (m) USB Type-C (m) 1м черный (упак.:1шт) - фото 1
  • Кабель Samsung EP-DN975BBRGRU USB Type-C (m) USB Type-C (m) 1м черный (упак.:1шт) - фото 2
  • Кабель Samsung EP-DN975BBRGRU USB Type-C (m) USB Type-C (m) 1м черный (упак.:1шт) - фото 3
  • Кабель Samsung EP-DN975BBRGRU USB Type-C (m) USB Type-C (m) 1м черный (упак.:1шт) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 323359
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Кабель
Длина провода
1
Разъем подключения
USB Type-C
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
USB Type-C
Выходной ток, A
5
Совместимость
универсальная
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
7х4х2
Вес, г.
75

Описание товара Кабель Samsung EP-DN975BBRGRU USB Type-C (m) USB Type-C (m) 1м черный (упак.:1шт)

Кабель и адаптеры Samsung представляют собой надежные и высококачественные аксессуары, разработанные для обеспечения стабильной зарядки и передачи данных. Данный USB кабель с двумя разъемами Type-C идеально подходит для современных устройств, поддерживающих этот стандарт подключения. Он обеспечивает быстрый и безопасный выходной ток до 5 ампер, что позволяет быстро заряжать устройства или осуществлять скоростную передачу данных. Кабель имеет оптимальную длину в 1 метр, что делает его удобным для использования как дома, так и в путешествиях. Бренд Samsung гарантирует надежное качество и долговечность продукции, используя только высококачественные материалы и передовые технологии производства. Этот кабель идеально совместим с различными устройствами, поддерживающими USB Type-C, такими как смартфоны, планшеты и ноутбуки от Samsung и других производителей.



Теги товара: type-c

Отзывы о товаре Кабель Samsung EP-DN975BBRGRU USB Type-C (m) USB Type-C (m) 1м черный (упак.:1шт)

Источник: Яндекс Маркет
23.01.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший, толстый, оригинальный кабель.



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Кабель
Длина провода
1
Разъем подключения
USB Type-C
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
USB Type-C
Выходной ток, A
5
Совместимость
универсальная
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Кабель и адаптеры Samsung представляют собой надежные и высококачественные аксессуары, разработанные для обеспечения стабильной зарядки и передачи данных. Данный USB кабель с двумя разъемами Type-C идеально подходит для современных устройств, поддерживающих этот стандарт подключения. Он обеспечивает быстрый и безопасный выходной ток до 5 ампер, что позволяет быстро заряжать устройства или осуществлять скоростную передачу данных. Кабель имеет оптимальную длину в 1 метр, что делает его удобным для использования как дома, так и в путешествиях. Бренд Samsung гарантирует надежное качество и долговечность продукции, используя только высококачественные материалы и передовые технологии производства. Этот кабель идеально совместим с различными устройствами, поддерживающими USB Type-C, такими как смартфоны, планшеты и ноутбуки от Samsung и других производителей.


Теги товара: type-c
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
23.01.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший, толстый, оригинальный кабель.


Кабель Samsung EP-DN975BBRGRU USB Type-C (m) USB Type-C (m) 1м черный (упак.:1шт) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...