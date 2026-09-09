Адаптер Satechi USB Type-A to Type-C Silver
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Характеристики
Тип товара
Адаптер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 220 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 227036
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
17х7х1
Вес, г.
10
Описание товара Адаптер Satechi USB Type-A to Type-C Silver
Превратите устаревшие порты USB на своём ноутбуке, моноблоке или мониторе в современные USB-C с помощью маленького помощника Satechi Type-A to Type-C Adapter. Ультракомпактный портативный дизайн позволяет легко использовать переходник, где бы вы ни находились. Он удобно помещается в кармане, сумке или портфеле вашего ноутбука для максимальной мобильности. Тонкий профиль адаптера не блокирует соседние порты USB, поэтому вы можете подключать устройства рядом.
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Превратите устаревшие порты USB на своём ноутбуке, моноблоке или мониторе в современные USB-C с помощью маленького помощника Satechi Type-A to Type-C Adapter. Ультракомпактный портативный дизайн позволяет легко использовать переходник, где бы вы ни находились. Он удобно помещается в кармане, сумке или портфеле вашего ноутбука для максимальной мобильности. Тонкий профиль адаптера не блокирует соседние порты USB, поэтому вы можете подключать устройства рядом.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, type-c, lightning
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, type-c, lightning
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