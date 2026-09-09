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Адаптер Satechi USB Type-A to Type-C Silver купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Адаптер Satechi USB Type-A to Type-C Silver

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Адаптер Satechi USB Type-A to Type-C Silver - фото 1
Адаптер Satechi USB Type-A to Type-C Silver - фото 2
Адаптер Satechi USB Type-A to Type-C Silver - фото 3
Адаптер Satechi USB Type-A to Type-C Silver - фото 4
Адаптер Satechi USB Type-A to Type-C Silver - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Адаптер
  • Адаптер Satechi USB Type-A to Type-C Silver - фото 1
  • Адаптер Satechi USB Type-A to Type-C Silver - фото 2
  • Адаптер Satechi USB Type-A to Type-C Silver - фото 3
  • Адаптер Satechi USB Type-A to Type-C Silver - фото 4
  • Адаптер Satechi USB Type-A to Type-C Silver - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 227036
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Характеристики

Бренд
SATECHI
Тип товара
Адаптер
Размеры в упаковке, см
17х7х1
Вес, г.
10

Описание товара Адаптер Satechi USB Type-A to Type-C Silver

Превратите устаревшие порты USB на своём ноутбуке, моноблоке или мониторе в современные USB-C с помощью маленького помощника Satechi Type-A to Type-C Adapter. Ультракомпактный портативный дизайн позволяет легко использовать переходник, где бы вы ни находились. Он удобно помещается в кармане, сумке или портфеле вашего ноутбука для максимальной мобильности. Тонкий профиль адаптера не блокирует соседние порты USB, поэтому вы можете подключать устройства рядом.

Отзывы о товаре Адаптер Satechi USB Type-A to Type-C Silver




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Характеристики
Бренд
SATECHI
Тип товара
Адаптер
Описание
Превратите устаревшие порты USB на своём ноутбуке, моноблоке или мониторе в современные USB-C с помощью маленького помощника Satechi Type-A to Type-C Adapter. Ультракомпактный портативный дизайн позволяет легко использовать переходник, где бы вы ни находились. Он удобно помещается в кармане, сумке или портфеле вашего ноутбука для максимальной мобильности. Тонкий профиль адаптера не блокирует соседние порты USB, поэтому вы можете подключать устройства рядом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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