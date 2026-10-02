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Кабель TFN microUSB forza 2.0m black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель TFN microUSB forza 2.0m black

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Кабель TFN microUSB forza 2.0m black - фото 1
Кабель TFN microUSB forza 2.0m black - фото 2
Кабель TFN microUSB forza 2.0m black - фото 3
Кабель TFN microUSB forza 2.0m black - фото 4
Кабель TFN microUSB forza 2.0m black - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
micro USB
Цвет
черный
  • Кабель TFN microUSB forza 2.0m black - фото 1
  • Кабель TFN microUSB forza 2.0m black - фото 2
  • Кабель TFN microUSB forza 2.0m black - фото 3
  • Кабель TFN microUSB forza 2.0m black - фото 4
  • Кабель TFN microUSB forza 2.0m black - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-57%
310 руб.  720 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 366795
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Кабель TFN microUSB forza 2.0m black
310 руб. -57%
720 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TFN
Тип товара
Кабель
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
micro USB
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х50х40
Вес, г.
100

Описание товара Кабель TFN microUSB forza 2.0m black

Кабели и адаптеры TFN представляют собой надежное решение для подключения и зарядки ваших устройств. Одним из популярных продуктов в этой категории является кабель с длиной провода 2 метра, оснащенный разъемами USB Type-A и micro USB. Данный кабель идеально подходит для использования с различными устройствами, поддерживающими стандарт micro USB, такими как смартфоны, планшеты, камеры и другие гаджеты. Основные преимущества этого кабеля – это его оптимальная длина 200 см, которая обеспечивает комфортное использование в любых условиях, будь то дома, в офисе или в автомобиле. Высококачественные материалы, из которых изготовлен кабель, гарантируют его долговечность и устойчивость к повседневному износу. Кабель TFN обеспечивает быструю и надежную передачу данных, а также стабильную зарядку устройств, благодаря чему ваши гаджеты всегда будут готовы к работе. Доверяйте проверенному бренду и выбирайте кабели TFN для вашего ежедневного использования.

Отзывы о товаре Кабель TFN microUSB forza 2.0m black




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Характеристики
Бренд
TFN
Тип товара
Кабель
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
micro USB
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Кабели и адаптеры TFN представляют собой надежное решение для подключения и зарядки ваших устройств. Одним из популярных продуктов в этой категории является кабель с длиной провода 2 метра, оснащенный разъемами USB Type-A и micro USB. Данный кабель идеально подходит для использования с различными устройствами, поддерживающими стандарт micro USB, такими как смартфоны, планшеты, камеры и другие гаджеты. Основные преимущества этого кабеля – это его оптимальная длина 200 см, которая обеспечивает комфортное использование в любых условиях, будь то дома, в офисе или в автомобиле. Высококачественные материалы, из которых изготовлен кабель, гарантируют его долговечность и устойчивость к повседневному износу. Кабель TFN обеспечивает быструю и надежную передачу данных, а также стабильную зарядку устройств, благодаря чему ваши гаджеты всегда будут готовы к работе. Доверяйте проверенному бренду и выбирайте кабели TFN для вашего ежедневного использования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель TFN microUSB forza 2.0m black - по цене 310 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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