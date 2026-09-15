Кабель Mango Device для Apple 1.2 meter Lightning - USB (белый)
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Характеристики
Тип товара
Кабель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
330 руб.
В наличии
Код товара: 514738
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
330 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
50
Описание товара Кабель Mango Device для Apple 1.2 meter Lightning - USB (белый)
Кабель USB 2.0 позволяет подключить ваш iPhone, iPad или iPod с разъёмом Lightning к порту USB на компьютере для синхронизации и зарядки. Кроме того, его можно подключить к адаптеру питания USB, чтобы зарядить устройство от розетки
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Кабель USB 2.0 позволяет подключить ваш iPhone, iPad или iPod с разъёмом Lightning к порту USB на компьютере для синхронизации и зарядки. Кроме того, его можно подключить к адаптеру питания USB, чтобы зарядить устройство от розетки
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, type-c, lightning
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, type-c, lightning
Кабель Mango Device для Apple 1.2 meter Lightning - USB (белый) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 330 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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