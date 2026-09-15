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Кабель Baseus CB000052 1.2м черный (P10355700111-00) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель Baseus CB000052 1.2м черный (P10355700111-00)

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Кабель Baseus CB000052 1.2м черный (P10355700111-00) - фото 1
Кабель Baseus CB000052 1.2м черный (P10355700111-00) - фото 2
Кабель Baseus CB000052 1.2м черный (P10355700111-00) - фото 3
Кабель Baseus CB000052 1.2м черный (P10355700111-00) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
  • Кабель Baseus CB000052 1.2м черный (P10355700111-00) - фото 1
  • Кабель Baseus CB000052 1.2м черный (P10355700111-00) - фото 2
  • Кабель Baseus CB000052 1.2м черный (P10355700111-00) - фото 3
  • Кабель Baseus CB000052 1.2м черный (P10355700111-00) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 656301
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Характеристики

Бренд
Baseus
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х12х1
Вес, г.
60

Описание товара Кабель Baseus CB000052 1.2м черный (P10355700111-00)

Кабель Baseus Pudding Series Fast Charging Cable USB to iP 2.4A 1.2m Cluster Black (P10355700111-00) - это надежный и удобный кабель, который обеспечивает быструю зарядку и передачу данных. Он поддерживает выходной ток 2,4 А, что позволяет быстро заряжать устройства Apple. Кабель изготовлен из гибкого кабеля ТПЭ, что делает его очень гибким и долговечным. Он также устойчив к изгибу, прошел более 20 000 испытаний на изгиб. Скорость передачи данных составляет 480 Мбит/с. Кабель Baseus Pudding Series Fast Charging Cable USB to iP 2.4A 1.2m Cluster Black (P10355700111-00) - это надежный и удобный кабель, который обеспечивает быструю зарядку и передачу данных.

Отзывы о товаре Кабель Baseus CB000052 1.2м черный (P10355700111-00)




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Характеристики
Бренд
Baseus
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Описание
Кабель Baseus Pudding Series Fast Charging Cable USB to iP 2.4A 1.2m Cluster Black (P10355700111-00) - это надежный и удобный кабель, который обеспечивает быструю зарядку и передачу данных. Он поддерживает выходной ток 2,4 А, что позволяет быстро заряжать устройства Apple. Кабель изготовлен из гибкого кабеля ТПЭ, что делает его очень гибким и долговечным. Он также устойчив к изгибу, прошел более 20 000 испытаний на изгиб. Скорость передачи данных составляет 480 Мбит/с. Кабель Baseus Pudding Series Fast Charging Cable USB to iP 2.4A 1.2m Cluster Black (P10355700111-00) - это надежный и удобный кабель, который обеспечивает быструю зарядку и передачу данных.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель Baseus CB000052 1.2м черный (P10355700111-00) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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