Кабель Baseus CB000052 1.2м черный (P10355700111-00)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Кабель Baseus CB000052 1.2м черный (P10355700111-00)
Кабель Baseus Pudding Series Fast Charging Cable USB to iP 2.4A 1.2m Cluster Black (P10355700111-00) - это надежный и удобный кабель, который обеспечивает быструю зарядку и передачу данных. Он поддерживает выходной ток 2,4 А, что позволяет быстро заряжать устройства Apple. Кабель изготовлен из гибкого кабеля ТПЭ, что делает его очень гибким и долговечным. Он также устойчив к изгибу, прошел более 20 000 испытаний на изгиб. Скорость передачи данных составляет 480 Мбит/с. Кабель Baseus Pudding Series Fast Charging Cable USB to iP 2.4A 1.2m Cluster Black (P10355700111-00) - это надежный и удобный кабель, который обеспечивает быструю зарядку и передачу данных.
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