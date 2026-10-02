Кабель ZMI Type-C to Type-C (1.5m) white 60W (ZMK1AL301CWH)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
USB Type-C
Цвет
белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
320 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 644419
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кабель
Длина провода
1.5
Разъем подключения
Type-C, Type-C
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
USB Type-C
Цвет
белый
Размеры в упаковке, см
31х25х19
Вес, кг.
4.62
Описание товара Кабель ZMI Type-C to Type-C (1.5m) white 60W (ZMK1AL301CWH)
USB-кабель типа C-to-Type C (1,5 м) белого цвета 60 Вт (ZMK1AL301CWH) - это высококачественный кабель, предназначенный для зарядки и передачи данных между устройствами с разъемом USB Type-C. Его длина составляет 1,5 метра, а максимальная мощность зарядки - 60 Ватт. Этот кабель идеально подходит для использования с ноутбуками и другими устройствами, оснащенными разъемом USB Type-C.
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Бренд
Тип товара
Кабель
Длина провода
1.5
Разъем подключения
Type-C, Type-C
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
USB Type-C
Цвет
белый
USB-кабель типа C-to-Type C (1,5 м) белого цвета 60 Вт (ZMK1AL301CWH) - это высококачественный кабель, предназначенный для зарядки и передачи данных между устройствами с разъемом USB Type-C. Его длина составляет 1,5 метра, а максимальная мощность зарядки - 60 Ватт. Этот кабель идеально подходит для использования с ноутбуками и другими устройствами, оснащенными разъемом USB Type-C.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, type-c, lightning
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, type-c, lightning
Кабель ZMI Type-C to Type-C (1.5m) white 60W (ZMK1AL301CWH) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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