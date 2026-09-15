Кабель для зарядки Wekome 3 в 1 USB-C / Lightning / microUSB 66W WDC-30 black
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Кабель для зарядки Wekome 3 в 1 USB-C / Lightning / microUSB 66W WDC-30 black
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
Lightning + USB Type-C + micro USB
Совместимость
Apple
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-44%310 руб. 550 руб.
В наличии
Код товара: 691675
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
310 руб. -44%
550 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кабель для зарядки Wekome 3 в 1 USB-C / Lightning / microUSB 66W WDC-30 black
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
Lightning + USB Type-C + micro USB
Совместимость
Apple
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х7х2
Вес, г.
61
Описание товара Кабель для зарядки Wekome 3 в 1 USB-C / Lightning / microUSB 66W WDC-30 black
Кабель WEKOME 3-in-1 (WDC-30) 66W Black — это надежное и универсальное решение для тех, кто устал носить с собой несколько разных проводов. Кабель объединяет три самых популярных разъема на одном проводе и выполнен из премиального «жидкого» силикона, который дарит уникальные тактильные ощущения и долгий срок службы.
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Бренд
Тип товара
Кабель для зарядки Wekome 3 в 1 USB-C / Lightning / microUSB 66W WDC-30 black
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
Lightning + USB Type-C + micro USB
Совместимость
Apple
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Кабель WEKOME 3-in-1 (WDC-30) 66W Black — это надежное и универсальное решение для тех, кто устал носить с собой несколько разных проводов. Кабель объединяет три самых популярных разъема на одном проводе и выполнен из премиального «жидкого» силикона, который дарит уникальные тактильные ощущения и долгий срок службы.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, type-c, lightning
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, type-c, lightning
Кабель для зарядки Wekome 3 в 1 USB-C / Lightning / microUSB 66W WDC-30 black - данный товар вы можете купить по цене 310 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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