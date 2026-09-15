Top.Mail.Ru
Кабель для зарядки Wekome 3 в 1 USB-C / Lightning / microUSB 66W WDC-30 black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кабель для зарядки Wekome 3 в 1 USB-C / Lightning / microUSB 66W WDC-30 black

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кабель для зарядки Wekome 3 в 1 USB-C / Lightning / microUSB 66W WDC-30 black - фото 1
Кабель для зарядки Wekome 3 в 1 USB-C / Lightning / microUSB 66W WDC-30 black - фото 2
Кабель для зарядки Wekome 3 в 1 USB-C / Lightning / microUSB 66W WDC-30 black - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель для зарядки Wekome 3 в 1 USB-C / Lightning / microUSB 66W WDC-30 black
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
Lightning + USB Type-C + micro USB
Совместимость
Apple
Цвет
черный
  • Кабель для зарядки Wekome 3 в 1 USB-C / Lightning / microUSB 66W WDC-30 black - фото 1
  • Кабель для зарядки Wekome 3 в 1 USB-C / Lightning / microUSB 66W WDC-30 black - фото 2
  • Кабель для зарядки Wekome 3 в 1 USB-C / Lightning / microUSB 66W WDC-30 black - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-44%
310 руб.  550 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 691675
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Кабель для зарядки Wekome 3 в 1 USB-C / Lightning / microUSB 66W WDC-30 black
310 руб. -44%
550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Wekome
Тип товара
Кабель для зарядки Wekome 3 в 1 USB-C / Lightning / microUSB 66W WDC-30 black
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
Lightning + USB Type-C + micro USB
Совместимость
Apple
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х7х2
Вес, г.
61

Описание товара Кабель для зарядки Wekome 3 в 1 USB-C / Lightning / microUSB 66W WDC-30 black

Кабель WEKOME 3-in-1 (WDC-30) 66W Black — это надежное и универсальное решение для тех, кто устал носить с собой несколько разных проводов. Кабель объединяет три самых популярных разъема на одном проводе и выполнен из премиального «жидкого» силикона, который дарит уникальные тактильные ощущения и долгий срок службы.

Отзывы о товаре Кабель для зарядки Wekome 3 в 1 USB-C / Lightning / microUSB 66W WDC-30 black




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Wekome
Тип товара
Кабель для зарядки Wekome 3 в 1 USB-C / Lightning / microUSB 66W WDC-30 black
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
Lightning + USB Type-C + micro USB
Совместимость
Apple
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Кабель WEKOME 3-in-1 (WDC-30) 66W Black — это надежное и универсальное решение для тех, кто устал носить с собой несколько разных проводов. Кабель объединяет три самых популярных разъема на одном проводе и выполнен из премиального «жидкого» силикона, который дарит уникальные тактильные ощущения и долгий срок службы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель для зарядки Wekome 3 в 1 USB-C / Lightning / microUSB 66W WDC-30 black - данный товар вы можете купить по цене 310 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...