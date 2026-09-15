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Кабель UGREEN USB A Male - USB C Male, 3A, 0.5м, резиновое покрытие, белый (60120) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель UGREEN USB A Male - USB C Male, 3A, 0.5м, резиновое покрытие, белый (60120)

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Кабель UGREEN USB A Male - USB C Male, 3A, 0.5м, резиновое покрытие, белый (60120) - фото 1
Кабель UGREEN USB A Male - USB C Male, 3A, 0.5м, резиновое покрытие, белый (60120) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
  • Кабель UGREEN USB A Male - USB C Male, 3A, 0.5м, резиновое покрытие, белый (60120) - фото 1
  • Кабель UGREEN USB A Male - USB C Male, 3A, 0.5м, резиновое покрытие, белый (60120) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 651071
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Кабель
Размеры в упаковке, см
20х3х1
Вес, г.
135

Описание товара Кабель UGREEN USB A Male - USB C Male, 3A, 0.5м, резиновое покрытие, белый (60120)

Кабель для зарядки и передачи данных Ugreen USB A Male - USB C Male, 3A, 0.5м, резиновое покрытие, белый 60120 изготовлен из медного проводника и имеет прочную оболочку из ПВХ. Благодаря позолоченным контактам и поддержке тока заряда 3А этот кабель удовлетворит разнообразные ежедневные потребности в подключении дома, на работе или в пути. Он идеален при использовании дома, в офисе, в автомобиле или во время поездок.

Отзывы о товаре Кабель UGREEN USB A Male - USB C Male, 3A, 0.5м, резиновое покрытие, белый (60120)




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Кабель
Описание
Кабель для зарядки и передачи данных Ugreen USB A Male - USB C Male, 3A, 0.5м, резиновое покрытие, белый 60120 изготовлен из медного проводника и имеет прочную оболочку из ПВХ. Благодаря позолоченным контактам и поддержке тока заряда 3А этот кабель удовлетворит разнообразные ежедневные потребности в подключении дома, на работе или в пути. Он идеален при использовании дома, в офисе, в автомобиле или во время поездок.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель UGREEN USB A Male - USB C Male, 3A, 0.5м, резиновое покрытие, белый (60120) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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