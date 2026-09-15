Кабель UGREEN US315 (70509) Lightning to 3.5mm Aux Cable Aluminum Shell в оплетке.Длина 1 м. черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Кабель UGREEN US315 (70509) Lightning to 3.5mm Aux Cable Aluminum Shell в оплетке.Длина 1 м. черный
Ugreen – Китайская компания, которая была основана в 2009 г. Основная продукция – кабели, разветвители, адаптеры для подключения аудио и видеооборудования. Сотрудники компании тщательно следят за отзывами в адрес своей продукции и работы, оперативно совершенствуют качество товара. Продукция компании соответствует стандарту RoHS, который ограничивает содержание вредных веществ в составе электронного оборудования. Кабель Ugreen AV143 позволит вам подключить смартфон с разъемом Lightning к любому аудиоустройству с разъемом mini jack 3.5 мм. Например, к портативной колонке, наушникам или аудиосистеме в машине. У него удобная длина, благодаря которой вы не будете ограничены в движении. Прочная оплетка не допустит быстрого износа кабеля, благодаря чему он прослужит вам долго. Разъемы кабеля исключают появления малейших магнитных помех, обеспечивая чистый звук.
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