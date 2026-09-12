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Кабель Baseus Superior Series 1m Black (CATYS-01) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель Baseus Superior Series 1m Black (CATYS-01)

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Кабель Baseus Superior Series 1m Black (CATYS-01) - фото 1
Кабель Baseus Superior Series 1m Black (CATYS-01) - фото 2
Кабель Baseus Superior Series 1m Black (CATYS-01) - фото 3
Кабель Baseus Superior Series 1m Black (CATYS-01) - фото 4
Кабель Baseus Superior Series 1m Black (CATYS-01) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
  • Кабель Baseus Superior Series 1m Black (CATYS-01) - фото 1
  • Кабель Baseus Superior Series 1m Black (CATYS-01) - фото 2
  • Кабель Baseus Superior Series 1m Black (CATYS-01) - фото 3
  • Кабель Baseus Superior Series 1m Black (CATYS-01) - фото 4
  • Кабель Baseus Superior Series 1m Black (CATYS-01) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 656358
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Характеристики

Бренд
Baseus
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х2
Вес, г.
52

Описание товара Кабель Baseus Superior Series 1m Black (CATYS-01)

Быстрая зарядка и передача данных возможны благодаря кабелю USB-USB Type C 66 W. Идеальных рабочих параметров можно достичь благодаря продукту Baseus, который гарантирует скорость передачи 480 Мбит/с. Кабель позволяет легко подключаться к источнику питания и использовать мобильный телефон во время зарядки - без риска неожиданного разряда. Baseus – один из лидеров на рынке аксессуаров для многофункциональной техники. Компания славится своим бережным отношением к окружающей среде и постоянными инновациями в производстве. Кабели и переходники – это те вещи, без которых не обойтись ни одному владельцу портативной электроники. С продукцией Baseus вы можете быть уверены в надёжности вашего подключения.

Отзывы о товаре Кабель Baseus Superior Series 1m Black (CATYS-01)




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Характеристики
Бренд
Baseus
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Описание
Быстрая зарядка и передача данных возможны благодаря кабелю USB-USB Type C 66 W. Идеальных рабочих параметров можно достичь благодаря продукту Baseus, который гарантирует скорость передачи 480 Мбит/с. Кабель позволяет легко подключаться к источнику питания и использовать мобильный телефон во время зарядки - без риска неожиданного разряда. Baseus – один из лидеров на рынке аксессуаров для многофункциональной техники. Компания славится своим бережным отношением к окружающей среде и постоянными инновациями в производстве. Кабели и переходники – это те вещи, без которых не обойтись ни одному владельцу портативной электроники. С продукцией Baseus вы можете быть уверены в надёжности вашего подключения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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