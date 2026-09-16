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Кабель UGREEN AV119-10597 (10597) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель UGREEN AV119-10597 (10597)

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Кабель UGREEN AV119-10597 (10597) - фото 1
Кабель UGREEN AV119-10597 (10597) - фото 2
Кабель UGREEN AV119-10597 (10597) - фото 3
Кабель UGREEN AV119-10597 (10597) - фото 4
Кабель UGREEN AV119-10597 (10597) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Разъем 1
jack 3.5 мм
Разъем 2
jack 3.5 мм
Совместимость
мобильные устройства с соответствующими разъемами
Цвет
серебристый;черный
  • Кабель UGREEN AV119-10597 (10597) - фото 1
  • Кабель UGREEN AV119-10597 (10597) - фото 2
  • Кабель UGREEN AV119-10597 (10597) - фото 3
  • Кабель UGREEN AV119-10597 (10597) - фото 4
  • Кабель UGREEN AV119-10597 (10597) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
360 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 713977
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Кабель UGREEN AV119-10597 (10597)
360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
UGREEN
Длина провода
1
Разъем подключения
jack 3.5 мм
Разъем 1
jack 3.5 мм
Разъем 2
jack 3.5 мм
Совместимость
мобильные устройства с соответствующими разъемами
Цвет
серебристый;черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х12х2
Вес, г.
18

Описание товара Кабель UGREEN AV119-10597 (10597)

С этим кабелем вы запросто сможете подключать свой смартфон, iPod, iPad к вашей домашней аудиосистеме, автомобильной аудиосистеме, портативному динамику, наушникам или любому другому аудио девайсу с разъемом 3,5 мм. При этом кабель имеет инновационный угловой дизайн, что позволяет подключать его к самым разным, в том числе труднодоступным, разъемам, без риска сломать коннектор или же разорвать оплетку. Кабель Ugreen AV119 позволит вам с комфортом наслаждаться звуком высокого качества в любом месте, будь то автомобиль, дом или даже пикник на природе.

Отзывы о товаре Кабель UGREEN AV119-10597 (10597)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
UGREEN
Длина провода
1
Разъем подключения
jack 3.5 мм
Разъем 1
jack 3.5 мм
Разъем 2
jack 3.5 мм
Совместимость
мобильные устройства с соответствующими разъемами
Цвет
серебристый;черный
Страна производитель
Китай
Описание
С этим кабелем вы запросто сможете подключать свой смартфон, iPod, iPad к вашей домашней аудиосистеме, автомобильной аудиосистеме, портативному динамику, наушникам или любому другому аудио девайсу с разъемом 3,5 мм. При этом кабель имеет инновационный угловой дизайн, что позволяет подключать его к самым разным, в том числе труднодоступным, разъемам, без риска сломать коннектор или же разорвать оплетку. Кабель Ugreen AV119 позволит вам с комфортом наслаждаться звуком высокого качества в любом месте, будь то автомобиль, дом или даже пикник на природе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель UGREEN AV119-10597 (10597) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 360 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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