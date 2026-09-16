Кабель UGREEN AV119-10597 (10597)
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Характеристики
Разъем 1
jack 3.5 мм
Разъем 2
jack 3.5 мм
Совместимость
мобильные устройства с соответствующими разъемами
Цвет
серебристый;черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
360 руб.
В наличии
Код товара: 713977
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360 руб.
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Характеристики
Бренд
Длина провода
1
Разъем подключения
jack 3.5 мм
Разъем 1
jack 3.5 мм
Разъем 2
jack 3.5 мм
Совместимость
мобильные устройства с соответствующими разъемами
Цвет
серебристый;черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х12х2
Вес, г.
18
Описание товара Кабель UGREEN AV119-10597 (10597)
С этим кабелем вы запросто сможете подключать свой смартфон, iPod, iPad к вашей домашней аудиосистеме, автомобильной аудиосистеме, портативному динамику, наушникам или любому другому аудио девайсу с разъемом 3,5 мм. При этом кабель имеет инновационный угловой дизайн, что позволяет подключать его к самым разным, в том числе труднодоступным, разъемам, без риска сломать коннектор или же разорвать оплетку. Кабель Ugreen AV119 позволит вам с комфортом наслаждаться звуком высокого качества в любом месте, будь то автомобиль, дом или даже пикник на природе.
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Бренд
Длина провода
1
Разъем подключения
jack 3.5 мм
Разъем 1
jack 3.5 мм
Разъем 2
jack 3.5 мм
Совместимость
мобильные устройства с соответствующими разъемами
Цвет
серебристый;черный
Страна производитель
Китай
С этим кабелем вы запросто сможете подключать свой смартфон, iPod, iPad к вашей домашней аудиосистеме, автомобильной аудиосистеме, портативному динамику, наушникам или любому другому аудио девайсу с разъемом 3,5 мм. При этом кабель имеет инновационный угловой дизайн, что позволяет подключать его к самым разным, в том числе труднодоступным, разъемам, без риска сломать коннектор или же разорвать оплетку. Кабель Ugreen AV119 позволит вам с комфортом наслаждаться звуком высокого качества в любом месте, будь то автомобиль, дом или даже пикник на природе.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, type-c, lightning
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, type-c, lightning
Кабель UGREEN AV119-10597 (10597) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 360 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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