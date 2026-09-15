Top.Mail.Ru
Кабель Baseus USB To iP 2m Black (CALYS-C01) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кабель Baseus USB To iP 2m Black (CALYS-C01)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кабель Baseus USB To iP 2m Black (CALYS-C01) - фото 1
Кабель Baseus USB To iP 2m Black (CALYS-C01) - фото 2
Кабель Baseus USB To iP 2m Black (CALYS-C01) - фото 3
Кабель Baseus USB To iP 2m Black (CALYS-C01) - фото 4
Кабель Baseus USB To iP 2m Black (CALYS-C01) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
  • Кабель Baseus USB To iP 2m Black (CALYS-C01) - фото 1
  • Кабель Baseus USB To iP 2m Black (CALYS-C01) - фото 2
  • Кабель Baseus USB To iP 2m Black (CALYS-C01) - фото 3
  • Кабель Baseus USB To iP 2m Black (CALYS-C01) - фото 4
  • Кабель Baseus USB To iP 2m Black (CALYS-C01) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 656372
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Baseus
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х2
Вес, г.
56

Описание товара Кабель Baseus USB To iP 2m Black (CALYS-C01)

Кабель для передачи данных Apple Flash, 2,4 А. Кабель для быстрой зарядки данных улучшенной серии, USB — iP, 2,4 А. Быстрая зарядка током 2,4 А без повреждения устройств Быстрая зарядка, экономия времени Модернизированные ядра ускоряют скорость зарядки. 4 жилы из луженой меди с низкими потерями, легко носить с собой. Большой ток 2,4 А для увеличения площади стола и более безопасной зарядки. Утолщенная проволока TPE Повышенная прочность, нерушимая производительность Один кабель для всех моделей. Совместим со всеми системами Apple и всеми моделями. Легкое хранение Ремешок на липучке для удобного хранения. Зарядка/ передача данных «два в одном» Скорость составляет 480 Мбит/с, быстрая зарядка/быстрая передача данных. Различная длина соответствует различным потребностям 0,25 м/1 м/1,5 м/2 м Материал АБС+ТПЭ Ток 2,4 А Скорость передачи 480 Мбит/с

Отзывы о товаре Кабель Baseus USB To iP 2m Black (CALYS-C01)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Baseus
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Описание
Кабель для передачи данных Apple Flash, 2,4 А. Кабель для быстрой зарядки данных улучшенной серии, USB — iP, 2,4 А. Быстрая зарядка током 2,4 А без повреждения устройств Быстрая зарядка, экономия времени Модернизированные ядра ускоряют скорость зарядки. 4 жилы из луженой меди с низкими потерями, легко носить с собой. Большой ток 2,4 А для увеличения площади стола и более безопасной зарядки. Утолщенная проволока TPE Повышенная прочность, нерушимая производительность Один кабель для всех моделей. Совместим со всеми системами Apple и всеми моделями. Легкое хранение Ремешок на липучке для удобного хранения. Зарядка/ передача данных «два в одном» Скорость составляет 480 Мбит/с, быстрая зарядка/быстрая передача данных. Различная длина соответствует различным потребностям 0,25 м/1 м/1,5 м/2 м Материал АБС+ТПЭ Ток 2,4 А Скорость передачи 480 Мбит/с
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель Baseus USB To iP 2m Black (CALYS-C01) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...