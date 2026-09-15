Кабель UGREEN US103 (10317) USB 2.0 A Male to A Female Cable. 3 м. черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Кабель UGREEN US103 (10317) USB 2.0 A Male to A Female Cable. 3 м. черный
Ugreen – Китайская компания, которая была основана в 2009 г. Основная продукция – кабели, разветвители, адаптеры для подключения аудио и видеооборудования. Сотрудники компании тщательно следят за отзывами в адрес своей продукции и работы, оперативно совершенствуют качество товара. Продукция компании соответствует стандарту RoHS, который ограничивает содержание вредных веществ в составе электронного оборудования. Данный аксессуар выполнен из качественных прочных материалов, обеспечивает длительную бесперебойную работу. Возможно подключить несколько экранов. Позволяет расширить USB-соединение с компьютером или Mac для использования с Oculus VR, Playstation, Xbox, USB-накопителем, устройством чтения карт памяти, мышью, клавиатурой, принтером, сканером, камерой и другими устройствами с USB
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