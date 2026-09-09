Кабель Buro Braided BHP RET TYPEC1 USB A(m) USB Type-C (m) 1м
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
360 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 209921
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
3х3х1
Вес, г.
53
Описание товара Кабель Buro Braided BHP RET TYPEC1 USB A(m) USB Type-C (m) 1м
Кабель Buro Braided BHP RET TYPEC1 USB A(m) USB Type-C (m) 1м
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Кабель Buro Braided BHP RET TYPEC1 USB A(m) USB Type-C (m) 1м
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Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, type-c, lightning
Кабель Buro Braided BHP RET TYPEC1 USB A(m) USB Type-C (m) 1м - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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