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Кабель ACD-Life MicroUSB - USB-A, 1м, синий (ACD-U920-M1L) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель ACD-Life MicroUSB - USB-A, 1м, синий (ACD-U920-M1L)

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Кабель ACD-Life MicroUSB - USB-A, 1м, синий (ACD-U920-M1L) - фото 1
Кабель ACD-Life MicroUSB - USB-A, 1м, синий (ACD-U920-M1L) - фото 2
Кабель ACD-Life MicroUSB - USB-A, 1м, синий (ACD-U920-M1L) - фото 3
Кабель ACD-Life MicroUSB - USB-A, 1м, синий (ACD-U920-M1L) - фото 4
Кабель ACD-Life MicroUSB - USB-A, 1м, синий (ACD-U920-M1L) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
micro USB
Совместимость
универсальная
Цвет
синий
  • Кабель ACD-Life MicroUSB - USB-A, 1м, синий (ACD-U920-M1L) - фото 1
  • Кабель ACD-Life MicroUSB - USB-A, 1м, синий (ACD-U920-M1L) - фото 2
  • Кабель ACD-Life MicroUSB - USB-A, 1м, синий (ACD-U920-M1L) - фото 3
  • Кабель ACD-Life MicroUSB - USB-A, 1м, синий (ACD-U920-M1L) - фото 4
  • Кабель ACD-Life MicroUSB - USB-A, 1м, синий (ACD-U920-M1L) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-56%
340 руб.  780 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 644394
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Кабель ACD-Life MicroUSB - USB-A, 1м, синий (ACD-U920-M1L)
340 руб. -56%
780 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ACD
Тип товара
Кабель
Длина провода
1
Разъем подключения
MicroUSB, USB-A
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
micro USB
Совместимость
универсальная
Цвет
синий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х39х28
Вес, кг.
2.04

Описание товара Кабель ACD-Life MicroUSB - USB-A, 1м, синий (ACD-U920-M1L)

Кабель ACD — это надежное решение для подключения и передачи данных между устройствами с разъемами USB Type-A и micro USB. Оптимальная длина провода в 1 метр обеспечивает удобство использования как дома, так и в офисе, не создавая лишнего беспорядка. Данный кабель изготовлен из качественных материалов, что гарантирует его долговечность и стабильную работу на протяжении длительного времени. Бренд ACD известен своей приверженностью к высоким стандартам и качеству, что делает этот кабель отличным выбором для ваших устройств. Независимо от того, используете ли вы его для зарядки гаджетов или обмена данными, кабель ACD обеспечит надежное соединение и быстрый доступ ко всем вашим цифровым потребностям.

Отзывы о товаре Кабель ACD-Life MicroUSB - USB-A, 1м, синий (ACD-U920-M1L)




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Характеристики
Бренд
ACD
Тип товара
Кабель
Длина провода
1
Разъем подключения
MicroUSB, USB-A
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
micro USB
Совместимость
универсальная
Цвет
синий
Страна производитель
Китай
Описание
Кабель ACD — это надежное решение для подключения и передачи данных между устройствами с разъемами USB Type-A и micro USB. Оптимальная длина провода в 1 метр обеспечивает удобство использования как дома, так и в офисе, не создавая лишнего беспорядка. Данный кабель изготовлен из качественных материалов, что гарантирует его долговечность и стабильную работу на протяжении длительного времени. Бренд ACD известен своей приверженностью к высоким стандартам и качеству, что делает этот кабель отличным выбором для ваших устройств. Независимо от того, используете ли вы его для зарядки гаджетов или обмена данными, кабель ACD обеспечит надежное соединение и быстрый доступ ко всем вашим цифровым потребностям.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель ACD-Life MicroUSB - USB-A, 1м, синий (ACD-U920-M1L) - купить по цене 340 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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