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Кабель Baseus Cafule 1m Gray/Black (CAMKLF-BG1) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель Baseus Cafule 1m Gray/Black (CAMKLF-BG1)

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Кабель Baseus Cafule 1m Gray/Black (CAMKLF-BG1) - фото 1
Кабель Baseus Cafule 1m Gray/Black (CAMKLF-BG1) - фото 2
Кабель Baseus Cafule 1m Gray/Black (CAMKLF-BG1) - фото 3
Кабель Baseus Cafule 1m Gray/Black (CAMKLF-BG1) - фото 4
Кабель Baseus Cafule 1m Gray/Black (CAMKLF-BG1) - фото 5
Кабель Baseus Cafule 1m Gray/Black (CAMKLF-BG1) - фото 6
Кабель Baseus Cafule 1m Gray/Black (CAMKLF-BG1) - фото 7
Кабель Baseus Cafule 1m Gray/Black (CAMKLF-BG1) - фото 8
Кабель Baseus Cafule 1m Gray/Black (CAMKLF-BG1) - фото 9
Кабель Baseus Cafule 1m Gray/Black (CAMKLF-BG1) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
micro USB
Выходной ток, A
2.4
Совместимость
мобильные устройства с соответствующими разъемами
Цвет
черный
  • Кабель Baseus Cafule 1m Gray/Black (CAMKLF-BG1) - фото 1
  • Кабель Baseus Cafule 1m Gray/Black (CAMKLF-BG1) - фото 2
  • Кабель Baseus Cafule 1m Gray/Black (CAMKLF-BG1) - фото 3
  • Кабель Baseus Cafule 1m Gray/Black (CAMKLF-BG1) - фото 4
  • Кабель Baseus Cafule 1m Gray/Black (CAMKLF-BG1) - фото 5
  • Кабель Baseus Cafule 1m Gray/Black (CAMKLF-BG1) - фото 6
  • Кабель Baseus Cafule 1m Gray/Black (CAMKLF-BG1) - фото 7
  • Кабель Baseus Cafule 1m Gray/Black (CAMKLF-BG1) - фото 8
  • Кабель Baseus Cafule 1m Gray/Black (CAMKLF-BG1) - фото 9
  • Кабель Baseus Cafule 1m Gray/Black (CAMKLF-BG1) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713897
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Характеристики

Бренд
Baseus
Длина провода
1
Разъем подключения
USB Type-A, micro USB
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
micro USB
Выходной ток, A
2.4
Совместимость
мобильные устройства с соответствующими разъемами
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х9х2
Вес, г.
65

Описание товара Кабель Baseus Cafule 1m Gray/Black (CAMKLF-BG1)

Кабель Baseus Cafule Cable,CAMKLF-BG1 – современный, надежный провод для самых требовательных пользователей. Выполненный в ярком двухцветном дизайне, он не затеряется среди других вещей на столе или в сумке. Baseus Cafule Cable прочная нейлоновая оплетка, которая защищает его от разрывов и перегрева во время зарядки высоким током. Кабель прошел серию тестов на прочность и смог выдержать нагрузку в 50 кг. Шнур можно скручивать, растягивать, завязывать в узел – с ним ничего не случится. Дополнительно усилены места соединения шнура и коннекторов для защиты от заломов и растрескивания. Коннекторы изготовлены из алюминия и прошли испытание на 10000 подключений. Кабель поддерживает высокоскоростную зарядку Quick Charge 2.0 и 3.0. и одновременную передачу данных на скорости до 480 Мбит/сек В Baseus Cafule Cable реализована интеллектуальная технология зарядки, которая обеспечивает стабильный ток и защищает от перезаряда, перенапряжения, перегрева, перегрузки по току, короткого замыкания. При достижении полного заряда аккумулятора встроенный чип отключает питание на 30 минут. Специалисты Baseus модифицировали разъем micro USB, сделав его двухсторонним. Провод подойдет к любым устройствам, вне зависимости от ориентации зарядного порта. Вам больше не придется задумываться, какой стороной вставлять разъем. Baseus Cafule Cable совместим с большинством смартфонов и планшетов с разъемом micro USB.

Отзывы о товаре Кабель Baseus Cafule 1m Gray/Black (CAMKLF-BG1)




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Характеристики
Бренд
Baseus
Длина провода
1
Разъем подключения
USB Type-A, micro USB
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
micro USB
Выходной ток, A
2.4
Совместимость
мобильные устройства с соответствующими разъемами
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Кабель Baseus Cafule Cable,CAMKLF-BG1 – современный, надежный провод для самых требовательных пользователей. Выполненный в ярком двухцветном дизайне, он не затеряется среди других вещей на столе или в сумке. Baseus Cafule Cable прочная нейлоновая оплетка, которая защищает его от разрывов и перегрева во время зарядки высоким током. Кабель прошел серию тестов на прочность и смог выдержать нагрузку в 50 кг. Шнур можно скручивать, растягивать, завязывать в узел – с ним ничего не случится. Дополнительно усилены места соединения шнура и коннекторов для защиты от заломов и растрескивания. Коннекторы изготовлены из алюминия и прошли испытание на 10000 подключений. Кабель поддерживает высокоскоростную зарядку Quick Charge 2.0 и 3.0. и одновременную передачу данных на скорости до 480 Мбит/сек В Baseus Cafule Cable реализована интеллектуальная технология зарядки, которая обеспечивает стабильный ток и защищает от перезаряда, перенапряжения, перегрева, перегрузки по току, короткого замыкания. При достижении полного заряда аккумулятора встроенный чип отключает питание на 30 минут. Специалисты Baseus модифицировали разъем micro USB, сделав его двухсторонним. Провод подойдет к любым устройствам, вне зависимости от ориентации зарядного порта. Вам больше не придется задумываться, какой стороной вставлять разъем. Baseus Cafule Cable совместим с большинством смартфонов и планшетов с разъемом micro USB.
Самовывоз
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Отзывы


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