Кабель Baseus Cafule 1m Gray/Black (CAMKLF-BG1)
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Характеристики
Описание товара Кабель Baseus Cafule 1m Gray/Black (CAMKLF-BG1)
Кабель Baseus Cafule Cable,CAMKLF-BG1 – современный, надежный провод для самых требовательных пользователей. Выполненный в ярком двухцветном дизайне, он не затеряется среди других вещей на столе или в сумке. Baseus Cafule Cable прочная нейлоновая оплетка, которая защищает его от разрывов и перегрева во время зарядки высоким током. Кабель прошел серию тестов на прочность и смог выдержать нагрузку в 50 кг. Шнур можно скручивать, растягивать, завязывать в узел – с ним ничего не случится. Дополнительно усилены места соединения шнура и коннекторов для защиты от заломов и растрескивания. Коннекторы изготовлены из алюминия и прошли испытание на 10000 подключений. Кабель поддерживает высокоскоростную зарядку Quick Charge 2.0 и 3.0. и одновременную передачу данных на скорости до 480 Мбит/сек В Baseus Cafule Cable реализована интеллектуальная технология зарядки, которая обеспечивает стабильный ток и защищает от перезаряда, перенапряжения, перегрева, перегрузки по току, короткого замыкания. При достижении полного заряда аккумулятора встроенный чип отключает питание на 30 минут. Специалисты Baseus модифицировали разъем micro USB, сделав его двухсторонним. Провод подойдет к любым устройствам, вне зависимости от ориентации зарядного порта. Вам больше не придется задумываться, какой стороной вставлять разъем. Baseus Cafule Cable совместим с большинством смартфонов и планшетов с разъемом micro USB.
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