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Кабель UGREEN AV118 (10595) 3.5mm Male to 3.5mm Female Extension Cable. 3м. черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель UGREEN AV118 (10595) 3.5mm Male to 3.5mm Female Extension Cable. 3м. черный

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Кабель UGREEN AV118 (10595) 3.5mm Male to 3.5mm Female Extension Cable. 3м. черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
400 руб. 
Начислим 23 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 614457
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Кабель UGREEN AV118 (10595) 3.5mm Male to 3.5mm Female Extension Cable. 3м. черный
400 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х1
Вес, г.
40

Описание товара Кабель UGREEN AV118 (10595) 3.5mm Male to 3.5mm Female Extension Cable. 3м. черный

Кабель UGREEN AV118 (10595) 3.5mm Male to 3.5mm Female Extension Cable. Длина: 3м. Цвет: черный

Отзывы о товаре Кабель UGREEN AV118 (10595) 3.5mm Male to 3.5mm Female Extension Cable. 3м. черный




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Описание
Кабель UGREEN AV118 (10595) 3.5mm Male to 3.5mm Female Extension Cable. Длина: 3м. Цвет: черный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Кабель UGREEN AV118 (10595) 3.5mm Male to 3.5mm Female Extension Cable. 3м. черный - по цене 400 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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