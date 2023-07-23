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Кабель Apple MKQ42ZM/A Lightning MFi-USB Type-C белый 2м купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель Apple MKQ42ZM/A Lightning MFi-USB Type-C белый 2м

9 Отзывы
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Кабель Apple MKQ42ZM/A Lightning MFi-USB Type-C белый 2м для Apple iPhone для Apple iPad - фото 1
Кабель Apple MKQ42ZM/A Lightning MFi-USB Type-C белый 2м для Apple iPhone для Apple iPad - фото 2
Кабель Apple MKQ42ZM/A Lightning MFi-USB Type-C белый 2м для Apple iPhone для Apple iPad - фото 3
Кабель Apple MKQ42ZM/A Lightning MFi-USB Type-C белый 2м для Apple iPhone для Apple iPad - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабели и адаптеры
  • Кабель Apple MKQ42ZM/A Lightning MFi-USB Type-C белый 2м для Apple iPhone для Apple iPad - фото 1
  • Кабель Apple MKQ42ZM/A Lightning MFi-USB Type-C белый 2м для Apple iPhone для Apple iPad - фото 2
  • Кабель Apple MKQ42ZM/A Lightning MFi-USB Type-C белый 2м для Apple iPhone для Apple iPad - фото 3
  • Кабель Apple MKQ42ZM/A Lightning MFi-USB Type-C белый 2м для Apple iPhone для Apple iPad - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-50%
1 990 руб.  3 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 164295
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Характеристики

Бренд
Apple
Тип товара
Кабели и адаптеры
Размеры в упаковке, см
11х11х3
Вес, г.
90

Описание товара Кабель Apple MKQ42ZM/A Lightning MFi-USB Type-C белый 2м

Кабель Apple MKQ42ZM/A USB Type-C to Lightning - это высококачественный аксессуар, который обеспечивает быструю и безопасную зарядку и синхронизацию вашего устройства. Кабель оснащен разъемами USB Type-C и Lightning, что позволяет подключать его к широкому спектру устройств, включая смартфоны, планшеты, наушники, смарт-часы и другие гаджеты. Длина кабеля составляет 2 метра, что обеспечивает достаточное расстояние для комфортного использования. Кабель выполнен в стильном белом цвете, который подойдет к любому устройству и интерьеру. Материал проводника - медь, что гарантирует высокую скорость передачи данных и долговечность кабеля. Кабель USB-C позволяет подключить iPhone, iPad или iPod с разъёмом Lightning к порту USB-C на компьютере для синхронизации и зарядки. Этот кабель также можно использовать в сочетании с адаптером питания Apple USB-C мощностью 29 Вт для быстрой зарядки 12.9-дюймового iPad Pro.

Отзывы о товаре Кабель Apple MKQ42ZM/A Lightning MFi-USB Type-C белый 2м

23.07.2023
Андрей

Достоинства:
Оригинальный

Недостатки:
Хрупкий.

Комментарий:
Необходимо обращаться бережно. Через 3 месяца использования около разъёма у основания перегнулся кабель и не работает. При этом специально одевали несгибаемую резиновую насадку. Не помогло.
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2022
Павел Д.

Достоинства:
Хороший кабель

Недостатки:
Нет
Источник: Яндекс Маркет
14.02.2022
Егор Гусев

Достоинства:
Оригинал

Недостатки:
Не обнаружив
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2022
Виктор

Достоинства:
это провод. он просто работает.

Недостатки:
дорого конечно. но если смотреть на стоимость самой техники эпл - в пределах разумного.
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2022
Имя скрыто

Достоинства:
Оригинал

Комментарий:
Родной провод. Работает отлично
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2022
Мамед Мамедов

Достоинства:
Что эпол не блокирует свои же провода.........

Недостатки:
Что эпол блокирует не свои провода.........

Комментарий:
Приходится покупать
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2022
Тимур Мурзахметов

Достоинства:
Оригинал
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2022
Николай Тоболкин

Достоинства:
проводок

Недостатки:
цена
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2022
Андрей Ж

Достоинства:
Не ломается в отличии от аналогов, заряжает отлично на Fast Charge!

Недостатки:
Нет!



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Apple
Тип товара
Кабели и адаптеры
Описание
Кабель Apple MKQ42ZM/A USB Type-C to Lightning - это высококачественный аксессуар, который обеспечивает быструю и безопасную зарядку и синхронизацию вашего устройства. Кабель оснащен разъемами USB Type-C и Lightning, что позволяет подключать его к широкому спектру устройств, включая смартфоны, планшеты, наушники, смарт-часы и другие гаджеты. Длина кабеля составляет 2 метра, что обеспечивает достаточное расстояние для комфортного использования. Кабель выполнен в стильном белом цвете, который подойдет к любому устройству и интерьеру. Материал проводника - медь, что гарантирует высокую скорость передачи данных и долговечность кабеля. Кабель USB-C позволяет подключить iPhone, iPad или iPod с разъёмом Lightning к порту USB-C на компьютере для синхронизации и зарядки. Этот кабель также можно использовать в сочетании с адаптером питания Apple USB-C мощностью 29 Вт для быстрой зарядки 12.9-дюймового iPad Pro.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
23.07.2023
Андрей

Достоинства:
Оригинальный

Недостатки:
Хрупкий.

Комментарий:
Необходимо обращаться бережно. Через 3 месяца использования около разъёма у основания перегнулся кабель и не работает. При этом специально одевали несгибаемую резиновую насадку. Не помогло.
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2022
Павел Д.

Достоинства:
Хороший кабель

Недостатки:
Нет
Источник: Яндекс Маркет
14.02.2022
Егор Гусев

Достоинства:
Оригинал

Недостатки:
Не обнаружив
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2022
Виктор

Достоинства:
это провод. он просто работает.

Недостатки:
дорого конечно. но если смотреть на стоимость самой техники эпл - в пределах разумного.
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2022
Имя скрыто

Достоинства:
Оригинал

Комментарий:
Родной провод. Работает отлично
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2022
Мамед Мамедов

Достоинства:
Что эпол не блокирует свои же провода.........

Недостатки:
Что эпол блокирует не свои провода.........

Комментарий:
Приходится покупать
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2022
Тимур Мурзахметов

Достоинства:
Оригинал
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2022
Николай Тоболкин

Достоинства:
проводок

Недостатки:
цена
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2022
Андрей Ж

Достоинства:
Не ломается в отличии от аналогов, заряжает отлично на Fast Charge!

Недостатки:
Нет!


Кабель Apple MKQ42ZM/A Lightning MFi-USB Type-C белый 2м - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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