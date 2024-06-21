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Кабель Samsung EP-DX310JWRGRU USB Type-C (m)-USB Type-C (m) 1.8м белый (упак.:1шт) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель Samsung EP-DX310JWRGRU USB Type-C (m)-USB Type-C (m) 1.8м белый (упак.:1шт)

1 Отзывы
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Кабель Samsung EP-DX310JWRGRU USB Type-C (m)-USB Type-C (m) 1.8м белый (упак.:1шт) - фото 1
Кабель Samsung EP-DX310JWRGRU USB Type-C (m)-USB Type-C (m) 1.8м белый (упак.:1шт) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
USB Type-C
Цвет
белый
  • Кабель Samsung EP-DX310JWRGRU USB Type-C (m)-USB Type-C (m) 1.8м белый (упак.:1шт) - фото 1
  • Кабель Samsung EP-DX310JWRGRU USB Type-C (m)-USB Type-C (m) 1.8м белый (упак.:1шт) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%
960 руб.  1 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 515178
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Кабель
Длина провода
1.8
Разъем подключения
USB Type-C
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
USB Type-C
Цвет
белый
Размеры в упаковке, см
12х5х3
Вес, г.
75

Описание товара Кабель Samsung EP-DX310JWRGRU USB Type-C (m)-USB Type-C (m) 1.8м белый (упак.:1шт)

Оригинальный кабель Samsung предназначен для соединения смартфонов или планшетов с интерфейсом USB Type-C с компьютерами и ноутбуками. Кабель может использоваться для передачи данных или подзарядки.



Теги товара: type-c

Отзывы о товаре Кабель Samsung EP-DX310JWRGRU USB Type-C (m)-USB Type-C (m) 1.8м белый (упак.:1шт)

Источник: Яндекс Маркет
21.06.2024
Дмитрий В.

Достоинства:


Комментарий:
Кабель очень быстро заряжает



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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Кабель
Длина провода
1.8
Разъем подключения
USB Type-C
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
USB Type-C
Цвет
белый
Описание
Оригинальный кабель Samsung предназначен для соединения смартфонов или планшетов с интерфейсом USB Type-C с компьютерами и ноутбуками. Кабель может использоваться для передачи данных или подзарядки.


Теги товара: type-c
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
21.06.2024
Дмитрий В.

Достоинства:


Комментарий:
Кабель очень быстро заряжает


Кабель Samsung EP-DX310JWRGRU USB Type-C (m)-USB Type-C (m) 1.8м белый (упак.:1шт) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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