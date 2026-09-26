Хаб UGREEN CM219 (50985) 4-Ports USB A 3.0 Hub. серый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Хаб UGREEN CM219 (50985) 4-Ports USB A 3.0 Hub. серый
Ugreen – Китайская компания, которая была основана в 2009 г. Основная продукция – кабели, разветвители, адаптеры для подключения аудио и видеооборудования. Сотрудники компании тщательно следят за отзывами в адрес своей продукции и работы, оперативно совершенствуют качество товара. Продукция компании соответствует стандарту RoHS, который ограничивает содержание вредных веществ в составе электронного оборудования. Скорость синхронизации 5 Гбит/сСкорость передачи данных через USB 5 Гбит/с обеспечивает быструю передачу HD фильмов за несколько секунд.Больше нет необходимости долго ждать отправки или получения важных файлов.Чтобы обеспечить максимальную скорость передачи данных, убедитесь, что концентратор подключен к USB 3.0 портам вашего компьютера.Расширение USB 3.0 портовПревратите один из USB-портов вашего компьютера в четыре.Подключайте 4 устройства одновременноБелый светодиодный индикатор показывает статус работы USB 3.0 концентратора.Стабильный и безопасныйМультиэкранирование для обеспечения стабильной передачи данных, без помех и задержек.Защита от чрезмерного напряжения и перегрузки, преобразователь обеспечивает безопасность ваших устройств и данных.
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