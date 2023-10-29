Кабель APPLE USB-C Charge Cable 2m (MLL82ZM/A)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабели и адаптеры
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
USB Type-C
Цвет
белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%1 950 руб. 2 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 166332
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кабели и адаптеры
Длина провода
2
Разъем подключения
USB Type-C
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
USB Type-C
Цвет
белый
Размеры в упаковке, см
8х3х3
Вес, г.
60
Описание товара Кабель APPLE USB-C Charge Cable 2m (MLL82ZM/A)
Кабель Apple MLL82ZM/A снабжён двумя реверсивными штекерами USB Type-C, которые можно подключать к разъёму любой стороной. Он подходит для подзарядки современных моделей MacBook, а также для обмена информацией с различными мобильными девайсами.
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Теги товара: type-c
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Бренд
Тип товара
Кабели и адаптеры
Длина провода
2
Разъем подключения
USB Type-C
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
USB Type-C
Цвет
белый
Кабель Apple MLL82ZM/A снабжён двумя реверсивными штекерами USB Type-C, которые можно подключать к разъёму любой стороной. Он подходит для подзарядки современных моделей MacBook, а также для обмена информацией с различными мобильными девайсами.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, lightning
Теги товара: type-c
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, lightning
Теги товара: type-c
Достоинства:
Комментарий:
При включении на компьютере энергозатратных процессов зарядка пропадает. С оригинальным кабелем и близко не стояло… не рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Маркировка на кабеле присутствует, ошибок не выдает и поддерживает быструю зарядку IPad.
Достоинства:
Комментарий:
Рада, что у нас в стране еще можно достать оригинальный продукт!
Достоинства:
Комментарий:
Длина провода соответствует, содержимое коробки тоже (у других продавцов как раз замечала эти несоответствия, поэтому делаю акцент). Провод толстый, на ощупь похож на оригинальный , очень приятный. На вид прочный, планшет заряжает - нареканий нет. Если что-то поменяется, дополню отзыв.
Кабель APPLE USB-C Charge Cable 2m (MLL82ZM/A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кабель APPLE USB-C Charge Cable 2m (MLL82ZM/A)
Достоинства:
Комментарий:
При включении на компьютере энергозатратных процессов зарядка пропадает. С оригинальным кабелем и близко не стояло… не рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Маркировка на кабеле присутствует, ошибок не выдает и поддерживает быструю зарядку IPad.
Достоинства:
Комментарий:
Рада, что у нас в стране еще можно достать оригинальный продукт!
Достоинства:
Комментарий:
Длина провода соответствует, содержимое коробки тоже (у других продавцов как раз замечала эти несоответствия, поэтому делаю акцент). Провод толстый, на ощупь похож на оригинальный , очень приятный. На вид прочный, планшет заряжает - нареканий нет. Если что-то поменяется, дополню отзыв.