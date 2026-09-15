Конвертер UGREEN CM321 (70610) USB-C 3.0 to 2.5-Inch SATA Converter. 50 см. черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Конвертер UGREEN CM321 (70610) USB-C 3.0 to 2.5-Inch SATA Converter. 50 см. черный
Ugreen – Китайская компания, которая была основана в 2009 г. Основная продукция – кабели, разветвители, адаптеры для подключения аудио и видеооборудования. Сотрудники компании тщательно следят за отзывами в адрес своей продукции и работы, оперативно совершенствуют качество товара. Продукция компании соответствует стандарту RoHS, который ограничивает содержание вредных веществ в составе электронного оборудования. Кабель Ugreen CM321 (70610) USB-C to 2.5 SATA Converter (50 см) для жестких дисков. Подключите жесткий диск или SSD объемом до 6 Тб к вашему ноутбуку, приставке, телевизору. Скорость передачи данных – до 6 Гбит/с. Автоматический режим сна, LED-индикатор работы, не требует установки драйверов. Адаптер Ugreen USB-C - SATA III обеспечивает быстрый доступ к 2.5-дюймовым твердотельным накопителям и жестким дискам, а также предлагает простой способ загрузки старых жестких дисков, обновления хранилища ПК, клонирования жестких дисков, восстановления и извлечения данных списанных ноутбуков и расширения хранилища.
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