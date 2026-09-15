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Конвертер UGREEN CM321 (70610) USB-C 3.0 to 2.5-Inch SATA Converter. 50 см. черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Конвертер UGREEN CM321 (70610) USB-C 3.0 to 2.5-Inch SATA Converter. 50 см. черный

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Конвертер UGREEN CM321 (70610) USB-C 3.0 to 2.5-Inch SATA Converter. 50 см. черный - фото 1
Конвертер UGREEN CM321 (70610) USB-C 3.0 to 2.5-Inch SATA Converter. 50 см. черный - фото 2
Конвертер UGREEN CM321 (70610) USB-C 3.0 to 2.5-Inch SATA Converter. 50 см. черный - фото 3
Конвертер UGREEN CM321 (70610) USB-C 3.0 to 2.5-Inch SATA Converter. 50 см. черный - фото 4
Конвертер UGREEN CM321 (70610) USB-C 3.0 to 2.5-Inch SATA Converter. 50 см. черный - фото 5
Конвертер UGREEN CM321 (70610) USB-C 3.0 to 2.5-Inch SATA Converter. 50 см. черный - фото 6
Конвертер UGREEN CM321 (70610) USB-C 3.0 to 2.5-Inch SATA Converter. 50 см. черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конвертер
  • Конвертер UGREEN CM321 (70610) USB-C 3.0 to 2.5-Inch SATA Converter. 50 см. черный - фото 1
  • Конвертер UGREEN CM321 (70610) USB-C 3.0 to 2.5-Inch SATA Converter. 50 см. черный - фото 2
  • Конвертер UGREEN CM321 (70610) USB-C 3.0 to 2.5-Inch SATA Converter. 50 см. черный - фото 3
  • Конвертер UGREEN CM321 (70610) USB-C 3.0 to 2.5-Inch SATA Converter. 50 см. черный - фото 4
  • Конвертер UGREEN CM321 (70610) USB-C 3.0 to 2.5-Inch SATA Converter. 50 см. черный - фото 5
  • Конвертер UGREEN CM321 (70610) USB-C 3.0 to 2.5-Inch SATA Converter. 50 см. черный - фото 6
  • Конвертер UGREEN CM321 (70610) USB-C 3.0 to 2.5-Inch SATA Converter. 50 см. черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 614702
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Конвертер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х7х3
Вес, г.
60

Описание товара Конвертер UGREEN CM321 (70610) USB-C 3.0 to 2.5-Inch SATA Converter. 50 см. черный

Ugreen – Китайская компания, которая была основана в 2009 г. Основная продукция – кабели, разветвители, адаптеры для подключения аудио и видеооборудования. Сотрудники компании тщательно следят за отзывами в адрес своей продукции и работы, оперативно совершенствуют качество товара. Продукция компании соответствует стандарту RoHS, который ограничивает содержание вредных веществ в составе электронного оборудования. Кабель Ugreen CM321 (70610) USB-C to 2.5 SATA Converter (50 см) для жестких дисков. Подключите жесткий диск или SSD объемом до 6 Тб к вашему ноутбуку, приставке, телевизору. Скорость передачи данных – до 6 Гбит/с. Автоматический режим сна, LED-индикатор работы, не требует установки драйверов. Адаптер Ugreen USB-C - SATA III обеспечивает быстрый доступ к 2.5-дюймовым твердотельным накопителям и жестким дискам, а также предлагает простой способ загрузки старых жестких дисков, обновления хранилища ПК, клонирования жестких дисков, восстановления и извлечения данных списанных ноутбуков и расширения хранилища.

Отзывы о товаре Конвертер UGREEN CM321 (70610) USB-C 3.0 to 2.5-Inch SATA Converter. 50 см. черный




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Конвертер
Страна производитель
Китай
Описание
Ugreen – Китайская компания, которая была основана в 2009 г. Основная продукция – кабели, разветвители, адаптеры для подключения аудио и видеооборудования. Сотрудники компании тщательно следят за отзывами в адрес своей продукции и работы, оперативно совершенствуют качество товара. Продукция компании соответствует стандарту RoHS, который ограничивает содержание вредных веществ в составе электронного оборудования. Кабель Ugreen CM321 (70610) USB-C to 2.5 SATA Converter (50 см) для жестких дисков. Подключите жесткий диск или SSD объемом до 6 Тб к вашему ноутбуку, приставке, телевизору. Скорость передачи данных – до 6 Гбит/с. Автоматический режим сна, LED-индикатор работы, не требует установки драйверов. Адаптер Ugreen USB-C - SATA III обеспечивает быстрый доступ к 2.5-дюймовым твердотельным накопителям и жестким дискам, а также предлагает простой способ загрузки старых жестких дисков, обновления хранилища ПК, клонирования жестких дисков, восстановления и извлечения данных списанных ноутбуков и расширения хранилища.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Конвертер UGREEN CM321 (70610) USB-C 3.0 to 2.5-Inch SATA Converter. 50 см. черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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