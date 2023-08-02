Кабель Apple MD819ZM/A Lightning MFi-USB 2.0 белый 2м
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабели и адаптеры
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
Lightning
Совместимость
Apple
Цвет
белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-18%2 041 руб. 2 490 руб.
В наличии
Код товара: 167032
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 041 руб. -18%
2 490 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кабели и адаптеры
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
Lightning
Совместимость
Apple
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х7х2
Вес, г.
75
Описание товара Кабель Apple MD819ZM/A Lightning MFi-USB 2.0 белый 2м
Оригинальный кабель Apple Lightning to USB Cable (2м) с артикулом MD819ZM/A — это фирменный аксессуар премиум-класса, созданный для надежной зарядки и синхронизации мобильных устройств Apple. Благородный минималистичный дизайн в чисто-белом цвете идеально сочетается с эстетикой гаджетов экосистемы.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, type-c, lightning
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Кабели и адаптеры
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
Lightning
Совместимость
Apple
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Оригинальный кабель Apple Lightning to USB Cable (2м) с артикулом MD819ZM/A — это фирменный аксессуар премиум-класса, созданный для надежной зарядки и синхронизации мобильных устройств Apple. Благородный минималистичный дизайн в чисто-белом цвете идеально сочетается с эстетикой гаджетов экосистемы.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, type-c, lightning
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, type-c, lightning
Достоинства:
Удобная длинна.Вмеру мягкий.
Недостатки:
Не выявлено
Комментарий:
Вполне качественное изделие.Рекомендую
Достоинства:
Отличный кабель - незаменим для туристических поездок - его длина 2 м. выручает в случае неудачно расположенных розеток в отелях, аэропортах и других местах. Отлично гнется.
Недостатки:
Не выявлено.
Комментарий:
Рекомендую.
Кабель Apple MD819ZM/A Lightning MFi-USB 2.0 белый 2м – стоимость товара 2041 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кабель Apple MD819ZM/A Lightning MFi-USB 2.0 белый 2м
Достоинства:
Удобная длинна.Вмеру мягкий.
Недостатки:
Не выявлено
Комментарий:
Вполне качественное изделие.Рекомендую
Достоинства:
Отличный кабель - незаменим для туристических поездок - его длина 2 м. выручает в случае неудачно расположенных розеток в отелях, аэропортах и других местах. Отлично гнется.
Недостатки:
Не выявлено.
Комментарий:
Рекомендую.