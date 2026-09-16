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Кабель Apple MYQT3ZM/A USB-C-USB-C 2м купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель Apple MYQT3ZM/A USB-C-USB-C 2м

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Кабель Apple MYQT3ZM/A USB-C-USB-C 2м - фото 1
Кабель Apple MYQT3ZM/A USB-C-USB-C 2м - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
USB Type-C
Совместимость
мобильные устройства с соответствующими разъемами
Цвет
белый
  • Кабель Apple MYQT3ZM/A USB-C-USB-C 2м - фото 1
  • Кабель Apple MYQT3ZM/A USB-C-USB-C 2м - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710039
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Характеристики

Бренд
Apple
Длина провода
2
Разъем подключения
USB Type-C, USB Type-C
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
USB Type-C
Совместимость
мобильные устройства с соответствующими разъемами
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х3
Вес, г.
100

Описание товара Кабель Apple MYQT3ZM/A USB-C-USB-C 2м

Выполнен из качественных прочных материалов, обеспечивает длительную бесперебойную работу.



Теги товара: type-c

Отзывы о товаре Кабель Apple MYQT3ZM/A USB-C-USB-C 2м




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Характеристики
Бренд
Apple
Длина провода
2
Разъем подключения
USB Type-C, USB Type-C
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
USB Type-C
Совместимость
мобильные устройства с соответствующими разъемами
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Описание
Выполнен из качественных прочных материалов, обеспечивает длительную бесперебойную работу.


Теги товара: type-c
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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