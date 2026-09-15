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Характеристики
Тип товара
Кабель
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 770 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 633608
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Описание товара Кабель APPLE USB-C to Magsafe 3 Cable (2 m) (MLYV3ZM/A)
Этот кабель длиной 2 метра с магнитным разъёмом MagSafe 3 легко подключается к разъёму питания MacBook Pro. В сочетании с совместимым адаптером питания USBC он позволяет удобно заряжать MacBook Pro от настенной розетки и поддерживает функцию быстрой зарядки. Кабель примагничивается достаточно крепко и не отсоединяется, когда его случайно задевают. Но если вдруг ктото зацепится за него, кабель легко выскочит из разъёма и не потянет ваш MacBook Pro за собой. Во время зарядки светодиодный индикатор горит оранжевым светом, а после её завершения становится зелёным. Он сделан из плетёного текстиля, поэтому отличается долгим сроком службы.
Этот кабель длиной 2 метра с магнитным разъёмом MagSafe 3 легко подключается к разъёму питания MacBook Pro. В сочетании с совместимым адаптером питания USBC он позволяет удобно заряжать MacBook Pro от настенной розетки и поддерживает функцию быстрой зарядки. Кабель примагничивается достаточно крепко и не отсоединяется, когда его случайно задевают. Но если вдруг ктото зацепится за него, кабель легко выскочит из разъёма и не потянет ваш MacBook Pro за собой. Во время зарядки светодиодный индикатор горит оранжевым светом, а после её завершения становится зелёным. Он сделан из плетёного текстиля, поэтому отличается долгим сроком службы.
Кабель APPLE USB-C to Magsafe 3 Cable (2 m) (MLYV3ZM/A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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