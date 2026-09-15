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Кабель Satechi USB4 C to C длина 25 см серый космос купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель Satechi USB4 C to C длина 25 см серый космос

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Кабель Satechi USB4 C to C длина 25 см серый космос - фото 1
Кабель Satechi USB4 C to C длина 25 см серый космос - фото 2
Кабель Satechi USB4 C to C длина 25 см серый космос - фото 3
Кабель Satechi USB4 C to C длина 25 см серый космос - фото 4
Кабель Satechi USB4 C to C длина 25 см серый космос - фото 5
Кабель Satechi USB4 C to C длина 25 см серый космос - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
USB Type-C
Цвет
серый
  • Кабель Satechi USB4 C to C длина 25 см серый космос - фото 1
  • Кабель Satechi USB4 C to C длина 25 см серый космос - фото 2
  • Кабель Satechi USB4 C to C длина 25 см серый космос - фото 3
  • Кабель Satechi USB4 C to C длина 25 см серый космос - фото 4
  • Кабель Satechi USB4 C to C длина 25 см серый космос - фото 5
  • Кабель Satechi USB4 C to C длина 25 см серый космос - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 610 руб. 
Начислим 261 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 543313
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Кабель Satechi USB4 C to C длина 25 см серый космос
2 610 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SATECHI
Тип товара
Кабель
Длина провода
0.25
Разъем подключения
USB Type-C
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
USB Type-C
Цвет
серый
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
40

Описание товара Кабель Satechi USB4 C to C длина 25 см серый космос

Satechi — инновационный бренд, рожденный из общей страсти к дизайну и эффективности, а также любви к технологии. Основанный в 2005 и размещенный в Сан-Диего, Satechi занял одну из ведущих ниш среди элегантных и доступных аксессуаров к технике. Технология должна быть безграничной, вневременной и постоянно развиваться, чтобы соответствовать вашему современному образу жизни. В Satechi создают продукты и решения, способные сделать вашу повседневную жизнь более удобной в этом быстро развивающимся мире.



Теги товара: type-c

Отзывы о товаре Кабель Satechi USB4 C to C длина 25 см серый космос




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
SATECHI
Тип товара
Кабель
Длина провода
0.25
Разъем подключения
USB Type-C
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
USB Type-C
Цвет
серый
Описание
Satechi — инновационный бренд, рожденный из общей страсти к дизайну и эффективности, а также любви к технологии. Основанный в 2005 и размещенный в Сан-Диего, Satechi занял одну из ведущих ниш среди элегантных и доступных аксессуаров к технике. Технология должна быть безграничной, вневременной и постоянно развиваться, чтобы соответствовать вашему современному образу жизни. В Satechi создают продукты и решения, способные сделать вашу повседневную жизнь более удобной в этом быстро развивающимся мире.


Теги товара: type-c
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель Satechi USB4 C to C длина 25 см серый космос - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2610 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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