Кабель Satechi USB4 C to C длина 25 см серый космос
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Кабель
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
USB Type-C
Цвет
серый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 610 руб.
В наличии
Код товара: 543313
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 610 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кабель
Длина провода
0.25
Разъем подключения
USB Type-C
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
USB Type-C
Цвет
серый
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
40
Описание товара Кабель Satechi USB4 C to C длина 25 см серый космос
Satechi — инновационный бренд, рожденный из общей страсти к дизайну и эффективности, а также любви к технологии. Основанный в 2005 и размещенный в Сан-Диего, Satechi занял одну из ведущих ниш среди элегантных и доступных аксессуаров к технике. Технология должна быть безграничной, вневременной и постоянно развиваться, чтобы соответствовать вашему современному образу жизни. В Satechi создают продукты и решения, способные сделать вашу повседневную жизнь более удобной в этом быстро развивающимся мире.
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Теги товара: type-c
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Кабель
Длина провода
0.25
Разъем подключения
USB Type-C
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
USB Type-C
Цвет
серый
Satechi — инновационный бренд, рожденный из общей страсти к дизайну и эффективности, а также любви к технологии. Основанный в 2005 и размещенный в Сан-Диего, Satechi занял одну из ведущих ниш среди элегантных и доступных аксессуаров к технике. Технология должна быть безграничной, вневременной и постоянно развиваться, чтобы соответствовать вашему современному образу жизни. В Satechi создают продукты и решения, способные сделать вашу повседневную жизнь более удобной в этом быстро развивающимся мире.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, lightning
Теги товара: type-c
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, lightning
Теги товара: type-c
Кабель Satechi USB4 C to C длина 25 см серый космос - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2610 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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