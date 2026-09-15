USB-хаб Satechi USB-C Multiport Pro для Macbook с портом USB-C серый космос
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Характеристики
Тип товара
Хаб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 362 руб.
В наличии
Код товара: 543311
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
6 362 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Хаб
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
130
Описание товара USB-хаб Satechi USB-C Multiport Pro для Macbook с портом USB-C серый космос
Адаптер Satechi Aluminum USB-C Multiport Pro легко объединяет основные порты расширения в изящное компактное устройство, которое можно разместить на рабочем столе или брать с собой куда угодно. Компактный, но мощный, Multiport Pro оснащен устройством чтения карт micro / SD, устройством подачи питания USB-C (PD), 4K HDMI и портом USB 3.0 — и все это благодаря использованию всего одного порта USB-C. На вашем MacBook.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Адаптер Satechi Aluminum USB-C Multiport Pro легко объединяет основные порты расширения в изящное компактное устройство, которое можно разместить на рабочем столе или брать с собой куда угодно. Компактный, но мощный, Multiport Pro оснащен устройством чтения карт micro / SD, устройством подачи питания USB-C (PD), 4K HDMI и портом USB 3.0 — и все это благодаря использованию всего одного порта USB-C. На вашем MacBook.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, type-c, lightning
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, type-c, lightning
USB-хаб Satechi USB-C Multiport Pro для Macbook с портом USB-C серый космос - купить по цене 6362 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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