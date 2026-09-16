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Кабель Apple A2363 USB-C to MagSafe 3 2м Белый (MW613ZM/A) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель Apple A2363 USB-C to MagSafe 3 2м Белый (MW613ZM/A)

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Кабель Apple A2363 USB-C to MagSafe 3 2м Белый (MW613ZM/A) - фото 1
Кабель Apple A2363 USB-C to MagSafe 3 2м Белый (MW613ZM/A) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
MagSafe 3
  • Кабель Apple A2363 USB-C to MagSafe 3 2м Белый (MW613ZM/A) - фото 1
  • Кабель Apple A2363 USB-C to MagSafe 3 2м Белый (MW613ZM/A) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722602
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Характеристики

Бренд
Apple
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
MagSafe 3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х4
Вес, г.
120

Описание товара Кабель Apple A2363 USB-C to MagSafe 3 2м Белый (MW613ZM/A)

Оригинальный кабель Apple USB-C/MagSafe 3 длиной 2 метра предназначен для безопасной и быстрой зарядки совместимых моделей MacBook. Он обеспечивает устойчивое соединение между адаптером питания USB-C и портом MagSafe 3 на вашем ноутбуке, автоматически отсоединяясь при рывке — для защиты устройства от падений. Поддержка оригинального протокола зарядки Apple гарантирует стабильную передачу энергии и оптимальную совместимость с новыми моделями MacBook Air и MacBook Pro, выпущенными с 2021 по 2025 год, включая версии с чипами M2, M3 и M4. Кабель идеально подойдёт для домашнего, офисного или мобильного использования. Увеличенная длина — 2 метра — обеспечивает свободу размещения ноутбука даже вдали от розетки. Магнитный разъём MagSafe 3 удобно направляет кабель в порт, создавая уверенное соединение, которое легко отключается при необходимости. Элегантный серебристый цвет и фирменный минималистичный дизайн делают кабель отличным дополнением к любому MacBook. Это оригинальный аксессуар от Apple, рассчитанный на долговечность и ежедневное использование.

Отзывы о товаре Кабель Apple A2363 USB-C to MagSafe 3 2м Белый (MW613ZM/A)




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Характеристики
Бренд
Apple
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
MagSafe 3
Страна производитель
Китай
Описание
Оригинальный кабель Apple USB-C/MagSafe 3 длиной 2 метра предназначен для безопасной и быстрой зарядки совместимых моделей MacBook. Он обеспечивает устойчивое соединение между адаптером питания USB-C и портом MagSafe 3 на вашем ноутбуке, автоматически отсоединяясь при рывке — для защиты устройства от падений. Поддержка оригинального протокола зарядки Apple гарантирует стабильную передачу энергии и оптимальную совместимость с новыми моделями MacBook Air и MacBook Pro, выпущенными с 2021 по 2025 год, включая версии с чипами M2, M3 и M4. Кабель идеально подойдёт для домашнего, офисного или мобильного использования. Увеличенная длина — 2 метра — обеспечивает свободу размещения ноутбука даже вдали от розетки. Магнитный разъём MagSafe 3 удобно направляет кабель в порт, создавая уверенное соединение, которое легко отключается при необходимости. Элегантный серебристый цвет и фирменный минималистичный дизайн делают кабель отличным дополнением к любому MacBook. Это оригинальный аксессуар от Apple, рассчитанный на долговечность и ежедневное использование.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель Apple A2363 USB-C to MagSafe 3 2м Белый (MW613ZM/A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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