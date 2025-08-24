Адаптер UGREEN CM449 (20518) USB 3.0 to HDMI+VGA Card 1080P серый

Источник: Я ндекс Маркет

Андрей К.



Этот адаптер или аналогичный раза в 2 дешевле? Лучше этот: он не тормозит при высоком разрешении HD. До него был более дешевый аналог. Он тормозил даже на более низком разрешении. Несмертельно, но дискомфорт был. Однако если на экране много чего происходит, Ugreen может начать притормаживать. Стал воспроизводить в браузере в ВК видео в обычном режиме: во время экшена мышка тормозила. Однако если перевести в полноразмерный режим просмотра, эта проблема уходит. Хотя как будто падал: на секунды две был черный экран. Хотя может разыграется. Когда только включил, он на высоком разрешении тормозил. И с видео тоже: перешел в полноразмерный режим и через минуту черного экрана не наблюдалось. Когда видео воспроизводится с компьютера, проблем совсем нет. Если просто искать инфу в интернете, он точно справится. С играми не проверял: не увлекаюсь. Но скорее всего, будет: хотел сделать захват экрана, и тут при записи он начал притормаживать. Вывод: брать можно, но каких-то заоблачных результатов ждать не надо. Дополняю отзыв. Перешел на более мощный компьютер: картинка вообще не тормозит, даже когда на ней воспроизвожу видео в браузере. У меня сейчас три монитора: один от ноутбука, другой от HDMI, третий от этой приблуды. Для эксперимента я на всех трех запустил фильмы в браузерах: ни один не тормозил. Возможно, проблема была еще в HDMI кабеле. Их я тоже поменял: старые перестали работать.