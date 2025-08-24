Адаптер UGREEN CM449 (20518) USB 3.0 to HDMI+VGA Card 1080P серый
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Характеристики
Тип товара
Адаптер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 370 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 543346
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Адаптер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х7х3
Вес, г.
67
Описание товара Адаптер UGREEN CM449 (20518) USB 3.0 to HDMI+VGA Card 1080P серый
HDMI 1.3 не поддерживает HDCP / HDR / 3D / CEC, выход с наивысшим разрешением 1920x1080 @ 60 Гц (с кабелем HDMI 26AWG 15 М). VGA 1.2, выход с наивысшим разрешением 1920x1080 @ 60 Гц (с кабелем VGA 26AWG 15 М). Поддерживает спецификацию USB 3.0, скорость до 5 Гбит/с, обратная совместимость с USB 2.0 / 1.1. Поддерживаемый двухэкранный дисплей. Конструкция алюминиевого корпуса с лучшей окисляемостью и коррозионной стойкостью
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
HDMI 1.3 не поддерживает HDCP / HDR / 3D / CEC, выход с наивысшим разрешением 1920x1080 @ 60 Гц (с кабелем HDMI 26AWG 15 М). VGA 1.2, выход с наивысшим разрешением 1920x1080 @ 60 Гц (с кабелем VGA 26AWG 15 М). Поддерживает спецификацию USB 3.0, скорость до 5 Гбит/с, обратная совместимость с USB 2.0 / 1.1. Поддерживаемый двухэкранный дисплей. Конструкция алюминиевого корпуса с лучшей окисляемостью и коррозионной стойкостью
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, type-c, lightning
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, type-c, lightning
Достоинства:
Комментарий:
Свою функцию выполняет, заявленные 60гц на full hd выдает, но не больше. При открытии приложений иногда подвисает мышка на 2 экране на пару секунд.
Достоинства:
Комментарий:
Работает, драйвер на встроенной флешке, устанавливается без проблем, требует перезагрузки. Изображение без артефактов. О надежности пока говорить нечего, но продукция бренда раньше не подводила.
Достоинства:
Комментарий:
Эта штука работает на отличненько! У меня в рабочем ноуте помер DPa (Display Port alt mode). И я остался с одним внешним монитором, что совсем неудобно. Ноут я конечно заменю, но на это уйдёт время. Поэтому приобёл этот USB-видеоадаптер, воткнул в USB 3.0, поставил драйвер - всё завелось, пока что 2 рабочих дня проработало как часы. На вид штука качественная, в хозяйстве пригодится, VGA - приятный бонус, иногда до сих пор надо. Буду носить с собой с остальными \"очень полезными проводками и адаптерами\"
Достоинства:
Комментарий:
Отличный адаптер Экран не отключается, цвета передает хорошо Задержка не ощущается от слова совсем
Достоинства:
Комментарий:
ура заработало!!!! может кому то будет подезным- после покупки сразу втыкал в усб 3,0 определялся как неизвестное устройство толку не было...-воткнул в усб 2.0 определился как флешка поставил драйвера перезагрузился и переткнул в 3.0 и все завелось
Достоинства:
Комментарий:
Этот адаптер или аналогичный раза в 2 дешевле? Лучше этот: он не тормозит при высоком разрешении HD. До него был более дешевый аналог. Он тормозил даже на более низком разрешении. Несмертельно, но дискомфорт был. Однако если на экране много чего происходит, Ugreen может начать притормаживать. Стал воспроизводить в браузере в ВК видео в обычном режиме: во время экшена мышка тормозила. Однако если перевести в полноразмерный режим просмотра, эта проблема уходит. Хотя как будто падал: на секунды две был черный экран. Хотя может разыграется. Когда только включил, он на высоком разрешении тормозил. И с видео тоже: перешел в полноразмерный режим и через минуту черного экрана не наблюдалось. Когда видео воспроизводится с компьютера, проблем совсем нет. Если просто искать инфу в интернете, он точно справится. С играми не проверял: не увлекаюсь. Но скорее всего, будет: хотел сделать захват экрана, и тут при записи он начал притормаживать. Вывод: брать можно, но каких-то заоблачных результатов ждать не надо. Дополняю отзыв. Перешел на более мощный компьютер: картинка вообще не тормозит, даже когда на ней воспроизвожу видео в браузере. У меня сейчас три монитора: один от ноутбука, другой от HDMI, третий от этой приблуды. Для эксперимента я на всех трех запустил фильмы в браузерах: ни один не тормозил. Возможно, проблема была еще в HDMI кабеле. Их я тоже поменял: старые перестали работать.
Достоинства:
Комментарий:
Пытался поставить \"поверх\" дешёвого адаптера (вполовину дешевле, с которым наблюдались глюки (например, менялся вид указателя мыши)), но не удалось... А так, выглядит качественно, хоть и чит, похоже, тот же, что и в дешёвых аналогах
Достоинства:
Комментарий:
Купил мини-пк , но не учел, что usb-c там только на заряд идет, поэтому пришлось искать варианты , чтобы поставить 3й маленький монитор, тк выхода hdmi всего 2ч В итоге все норм, работает, не лагает, хоть и рано судить. При подключении предложил поставить драйвера, поставил, перезагрузил и все норм, спокойно настроил в параметрах экрана 3й моник.
Достоинства:
Комментарий:
Работает! Получилось настроить вывод изображения на 2 монитора с ноутбука, доволен. Намного дешевле, чем покупать док-станцию hp за 20+к рублей.
Достоинства:
Комментарий:
Очень классный адаптер. Позволяет подключить монитор по USB. Обратите внимание, что USB должен быть обязательно 3,0
Достоинства:
Комментарий:
отличный переходник, ранее много попробовали, оказался самым лучшим. качество передачи отличное, мышка вводится довольно плавно
Достоинства:
Комментарий:
Покупал специально для использования 2 монитора на ноутбуке, так как он имеет всего 1 HDMI порт. со своими задачами отлично справляется. До этого опробовал другие устройства, свои функции они не выполняли.
Достоинства:
Комментарий:
Брал в надежде для вывода изображения с Android без поддержки DP alt mode, но внутри оказался не DisplayLink и не что-то более полезное, а FL2000.
Адаптер UGREEN CM449 (20518) USB 3.0 to HDMI+VGA Card 1080P серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Отзывы о товаре Адаптер UGREEN CM449 (20518) USB 3.0 to HDMI+VGA Card 1080P серый
Достоинства:
Комментарий:
Свою функцию выполняет, заявленные 60гц на full hd выдает, но не больше. При открытии приложений иногда подвисает мышка на 2 экране на пару секунд.
Достоинства:
Комментарий:
Работает, драйвер на встроенной флешке, устанавливается без проблем, требует перезагрузки. Изображение без артефактов. О надежности пока говорить нечего, но продукция бренда раньше не подводила.
Достоинства:
Комментарий:
Эта штука работает на отличненько! У меня в рабочем ноуте помер DPa (Display Port alt mode). И я остался с одним внешним монитором, что совсем неудобно. Ноут я конечно заменю, но на это уйдёт время. Поэтому приобёл этот USB-видеоадаптер, воткнул в USB 3.0, поставил драйвер - всё завелось, пока что 2 рабочих дня проработало как часы. На вид штука качественная, в хозяйстве пригодится, VGA - приятный бонус, иногда до сих пор надо. Буду носить с собой с остальными \"очень полезными проводками и адаптерами\"
Достоинства:
Комментарий:
Отличный адаптер Экран не отключается, цвета передает хорошо Задержка не ощущается от слова совсем
Достоинства:
Комментарий:
ура заработало!!!! может кому то будет подезным- после покупки сразу втыкал в усб 3,0 определялся как неизвестное устройство толку не было...-воткнул в усб 2.0 определился как флешка поставил драйвера перезагрузился и переткнул в 3.0 и все завелось
Достоинства:
Комментарий:
Этот адаптер или аналогичный раза в 2 дешевле? Лучше этот: он не тормозит при высоком разрешении HD. До него был более дешевый аналог. Он тормозил даже на более низком разрешении. Несмертельно, но дискомфорт был. Однако если на экране много чего происходит, Ugreen может начать притормаживать. Стал воспроизводить в браузере в ВК видео в обычном режиме: во время экшена мышка тормозила. Однако если перевести в полноразмерный режим просмотра, эта проблема уходит. Хотя как будто падал: на секунды две был черный экран. Хотя может разыграется. Когда только включил, он на высоком разрешении тормозил. И с видео тоже: перешел в полноразмерный режим и через минуту черного экрана не наблюдалось. Когда видео воспроизводится с компьютера, проблем совсем нет. Если просто искать инфу в интернете, он точно справится. С играми не проверял: не увлекаюсь. Но скорее всего, будет: хотел сделать захват экрана, и тут при записи он начал притормаживать. Вывод: брать можно, но каких-то заоблачных результатов ждать не надо. Дополняю отзыв. Перешел на более мощный компьютер: картинка вообще не тормозит, даже когда на ней воспроизвожу видео в браузере. У меня сейчас три монитора: один от ноутбука, другой от HDMI, третий от этой приблуды. Для эксперимента я на всех трех запустил фильмы в браузерах: ни один не тормозил. Возможно, проблема была еще в HDMI кабеле. Их я тоже поменял: старые перестали работать.
Достоинства:
Комментарий:
Пытался поставить \"поверх\" дешёвого адаптера (вполовину дешевле, с которым наблюдались глюки (например, менялся вид указателя мыши)), но не удалось... А так, выглядит качественно, хоть и чит, похоже, тот же, что и в дешёвых аналогах
Достоинства:
Комментарий:
Купил мини-пк , но не учел, что usb-c там только на заряд идет, поэтому пришлось искать варианты , чтобы поставить 3й маленький монитор, тк выхода hdmi всего 2ч В итоге все норм, работает, не лагает, хоть и рано судить. При подключении предложил поставить драйвера, поставил, перезагрузил и все норм, спокойно настроил в параметрах экрана 3й моник.
Достоинства:
Комментарий:
Работает! Получилось настроить вывод изображения на 2 монитора с ноутбука, доволен. Намного дешевле, чем покупать док-станцию hp за 20+к рублей.
Достоинства:
Комментарий:
Очень классный адаптер. Позволяет подключить монитор по USB. Обратите внимание, что USB должен быть обязательно 3,0
Достоинства:
Комментарий:
отличный переходник, ранее много попробовали, оказался самым лучшим. качество передачи отличное, мышка вводится довольно плавно
Достоинства:
Комментарий:
Покупал специально для использования 2 монитора на ноутбуке, так как он имеет всего 1 HDMI порт. со своими задачами отлично справляется. До этого опробовал другие устройства, свои функции они не выполняли.
Достоинства:
Комментарий:
Брал в надежде для вывода изображения с Android без поддержки DP alt mode, но внутри оказался не DisplayLink и не что-то более полезное, а FL2000.