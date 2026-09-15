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Адаптер UGREEN CM480 (30758) USB-C to 2 USB 3.1+2USB-C Adapter 10G Gray купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Адаптер UGREEN CM480 (30758) USB-C to 2 USB 3.1+2USB-C Adapter 10G Gray

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Адаптер UGREEN CM480 (30758) USB-C to 2 USB 3.1+2USB-C Adapter 10G Gray - фото 1
Адаптер UGREEN CM480 (30758) USB-C to 2 USB 3.1+2USB-C Adapter 10G Gray - фото 2
Адаптер UGREEN CM480 (30758) USB-C to 2 USB 3.1+2USB-C Adapter 10G Gray - фото 3
Адаптер UGREEN CM480 (30758) USB-C to 2 USB 3.1+2USB-C Adapter 10G Gray - фото 4
Адаптер UGREEN CM480 (30758) USB-C to 2 USB 3.1+2USB-C Adapter 10G Gray - фото 5
Адаптер UGREEN CM480 (30758) USB-C to 2 USB 3.1+2USB-C Adapter 10G Gray - фото 6
Адаптер UGREEN CM480 (30758) USB-C to 2 USB 3.1+2USB-C Adapter 10G Gray - фото 7
Адаптер UGREEN CM480 (30758) USB-C to 2 USB 3.1+2USB-C Adapter 10G Gray - фото 8
Адаптер UGREEN CM480 (30758) USB-C to 2 USB 3.1+2USB-C Adapter 10G Gray - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Адаптер
  • Адаптер UGREEN CM480 (30758) USB-C to 2 USB 3.1+2USB-C Adapter 10G Gray - фото 1
  • Адаптер UGREEN CM480 (30758) USB-C to 2 USB 3.1+2USB-C Adapter 10G Gray - фото 2
  • Адаптер UGREEN CM480 (30758) USB-C to 2 USB 3.1+2USB-C Adapter 10G Gray - фото 3
  • Адаптер UGREEN CM480 (30758) USB-C to 2 USB 3.1+2USB-C Adapter 10G Gray - фото 4
  • Адаптер UGREEN CM480 (30758) USB-C to 2 USB 3.1+2USB-C Adapter 10G Gray - фото 5
  • Адаптер UGREEN CM480 (30758) USB-C to 2 USB 3.1+2USB-C Adapter 10G Gray - фото 6
  • Адаптер UGREEN CM480 (30758) USB-C to 2 USB 3.1+2USB-C Adapter 10G Gray - фото 7
  • Адаптер UGREEN CM480 (30758) USB-C to 2 USB 3.1+2USB-C Adapter 10G Gray - фото 8
  • Адаптер UGREEN CM480 (30758) USB-C to 2 USB 3.1+2USB-C Adapter 10G Gray - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 614378
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Адаптер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х10х3
Вес, г.
202

Описание товара Адаптер UGREEN CM480 (30758) USB-C to 2 USB 3.1+2USB-C Adapter 10G Gray

Ugreen – Китайская компания, которая была основана в 2009 г. Основная продукция – кабели, разветвители, адаптеры для подключения аудио и видеооборудования. Сотрудники компании тщательно следят за отзывами в адрес своей продукции и работы, оперативно совершенствуют качество товара. Продукция компании соответствует стандарту RoHS, который ограничивает содержание вредных веществ в составе электронного оборудования. Мульти Хаб Ugreen CM480 (30758) USB-C to 2xUSB 3.1+2xUSB-C Adapter 10G. Мгновенное расширение возможностей. Расширьте устройство с разъемом Type-C, чтобы подключать больше. Концентратор данных UGREEN USB-C 4-в-1 оснащен 2 портами USB Type-C и 2 портами USB 3.1. Все порты концентратора могут работать одновременно, маленькие, но мощные. Сверхскоростная передача данных. Этот концентратор USB-C добавляет 4 дополнительных порта для подключения нескольких периферийных USB-устройств, таких как флэш-накопитель, жесткий диск, клавиатура, мышь, принтер, MP3-плеер и многое другое. Многопортовый концентратор может избавить вас от проблем, связанных с повторным подключением и отключением. Поддерживает сверхбыструю передачу данных до 10 Гбит/с, что позволяет передавать фильмы или файлы HD за считанные секунды.

Отзывы о товаре Адаптер UGREEN CM480 (30758) USB-C to 2 USB 3.1+2USB-C Adapter 10G Gray




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Адаптер
Страна производитель
Китай
Описание
Ugreen – Китайская компания, которая была основана в 2009 г. Основная продукция – кабели, разветвители, адаптеры для подключения аудио и видеооборудования. Сотрудники компании тщательно следят за отзывами в адрес своей продукции и работы, оперативно совершенствуют качество товара. Продукция компании соответствует стандарту RoHS, который ограничивает содержание вредных веществ в составе электронного оборудования. Мульти Хаб Ugreen CM480 (30758) USB-C to 2xUSB 3.1+2xUSB-C Adapter 10G. Мгновенное расширение возможностей. Расширьте устройство с разъемом Type-C, чтобы подключать больше. Концентратор данных UGREEN USB-C 4-в-1 оснащен 2 портами USB Type-C и 2 портами USB 3.1. Все порты концентратора могут работать одновременно, маленькие, но мощные. Сверхскоростная передача данных. Этот концентратор USB-C добавляет 4 дополнительных порта для подключения нескольких периферийных USB-устройств, таких как флэш-накопитель, жесткий диск, клавиатура, мышь, принтер, MP3-плеер и многое другое. Многопортовый концентратор может избавить вас от проблем, связанных с повторным подключением и отключением. Поддерживает сверхбыструю передачу данных до 10 Гбит/с, что позволяет передавать фильмы или файлы HD за считанные секунды.
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Отзывы


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