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Характеристики
Тип товара
Хаб разветвитель
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 870 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 650939
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Описание товара Хаб разветвитель портов UGREEN с переключателем 4хUSB 3.0 (30768)
Данный 4-портовый USB-разветвитель позволяет двум пользователям совместно использовать 4 периферийных устройства USB 3.0, таких как принтер, сканер, мышь, клавиатура или USB-диск и т.д., без необходимости постоянно менять кабели или устанавливать сложное программное обеспечение для совместного использования сети. Он отлично подходит для использования дома, если у вас есть несколько ПК или компьютеров Mac. Более быстрая передача данных. Разветвитель USB 3.0 поддерживает сверхбыструю скорость передачи данных USB 3.0 до 5 Гбит/с (в 10 раз быстрее, чем USB 2.0), что обеспечивает безупречную работу с устройствами USB 3.0 с высокой пропускной способностью, такими как внешние жесткие диски, веб-камеры высокого разрешения, видеокамеры и т. д. Также имеет обратную совместимость с устройствами USB 2.0 и USB 1.1.
Данный 4-портовый USB-разветвитель позволяет двум пользователям совместно использовать 4 периферийных устройства USB 3.0, таких как принтер, сканер, мышь, клавиатура или USB-диск и т.д., без необходимости постоянно менять кабели или устанавливать сложное программное обеспечение для совместного использования сети. Он отлично подходит для использования дома, если у вас есть несколько ПК или компьютеров Mac. Более быстрая передача данных. Разветвитель USB 3.0 поддерживает сверхбыструю скорость передачи данных USB 3.0 до 5 Гбит/с (в 10 раз быстрее, чем USB 2.0), что обеспечивает безупречную работу с устройствами USB 3.0 с высокой пропускной способностью, такими как внешние жесткие диски, веб-камеры высокого разрешения, видеокамеры и т. д. Также имеет обратную совместимость с устройствами USB 2.0 и USB 1.1.
Хаб разветвитель портов UGREEN с переключателем 4хUSB 3.0 (30768) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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