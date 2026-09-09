Кабель Samsung EP-DN975BWRGRU USB Type-C (m) USB Type-C (m) 1м белый (упак.:1шт)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Кабель Samsung EP-DN975BWRGRU USB Type-C (m) USB Type-C (m) 1м белый (упак.:1шт)
Кабель Samsung EP-DN975BWRGRU USB Type-C — USB Type-C — это высококачественный кабель для быстрой зарядки и передачи данных между устройствами с разъёмами USB Type-C. Он поддерживает мощность до 100 Вт, что позволяет быстро заряжать совместимые устройства. Длина кабеля составляет 1 метр, что делает его удобным для использования в различных ситуациях. Кабель выполнен в элегантном белом цвете и изготовлен из прочных материалов, обеспечивая долговечность и надёжность в использовании. С помощью кабеля Samsung EP-DN975BWRGRU вы сможете не только быстро заряжать свои устройства, но и передавать данные между ними. Этот кабель — отличный выбор для тех, кто ценит качество и удобство.
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Теги товара: type-c
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Теги товара: type-c
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