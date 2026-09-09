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Кабель Samsung EP-DN975BWRGRU USB Type-C (m) USB Type-C (m) 1м белый (упак.:1шт) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель Samsung EP-DN975BWRGRU USB Type-C (m) USB Type-C (m) 1м белый (упак.:1шт)

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Кабель Samsung EP-DN975BWRGRU USB Type-C (m) USB Type-C (m) 1м белый (упак.:1шт) - фото 1
Кабель Samsung EP-DN975BWRGRU USB Type-C (m) USB Type-C (m) 1м белый (упак.:1шт) - фото 2
Кабель Samsung EP-DN975BWRGRU USB Type-C (m) USB Type-C (m) 1м белый (упак.:1шт) - фото 3
Кабель Samsung EP-DN975BWRGRU USB Type-C (m) USB Type-C (m) 1м белый (упак.:1шт) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабели и адаптеры
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
USB Type-C
Выходной ток, A
5
Цвет
белый
  • Кабель Samsung EP-DN975BWRGRU USB Type-C (m) USB Type-C (m) 1м белый (упак.:1шт) - фото 1
  • Кабель Samsung EP-DN975BWRGRU USB Type-C (m) USB Type-C (m) 1м белый (упак.:1шт) - фото 2
  • Кабель Samsung EP-DN975BWRGRU USB Type-C (m) USB Type-C (m) 1м белый (упак.:1шт) - фото 3
  • Кабель Samsung EP-DN975BWRGRU USB Type-C (m) USB Type-C (m) 1м белый (упак.:1шт) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%
910 руб.  1 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 323338
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Кабели и адаптеры
Длина провода
1
Разъем подключения
USB Type-C
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
USB Type-C
Выходной ток, A
5
Цвет
белый
Размеры в упаковке, см
10х6х3
Вес, г.
150

Описание товара Кабель Samsung EP-DN975BWRGRU USB Type-C (m) USB Type-C (m) 1м белый (упак.:1шт)

Кабель Samsung EP-DN975BWRGRU USB Type-C — USB Type-C — это высококачественный кабель для быстрой зарядки и передачи данных между устройствами с разъёмами USB Type-C. Он поддерживает мощность до 100 Вт, что позволяет быстро заряжать совместимые устройства. Длина кабеля составляет 1 метр, что делает его удобным для использования в различных ситуациях. Кабель выполнен в элегантном белом цвете и изготовлен из прочных материалов, обеспечивая долговечность и надёжность в использовании. С помощью кабеля Samsung EP-DN975BWRGRU вы сможете не только быстро заряжать свои устройства, но и передавать данные между ними. Этот кабель — отличный выбор для тех, кто ценит качество и удобство.



Теги товара: type-c

Отзывы о товаре Кабель Samsung EP-DN975BWRGRU USB Type-C (m) USB Type-C (m) 1м белый (упак.:1шт)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Кабели и адаптеры
Длина провода
1
Разъем подключения
USB Type-C
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
USB Type-C
Выходной ток, A
5
Цвет
белый
Описание
Кабель Samsung EP-DN975BWRGRU USB Type-C — USB Type-C — это высококачественный кабель для быстрой зарядки и передачи данных между устройствами с разъёмами USB Type-C. Он поддерживает мощность до 100 Вт, что позволяет быстро заряжать совместимые устройства. Длина кабеля составляет 1 метр, что делает его удобным для использования в различных ситуациях. Кабель выполнен в элегантном белом цвете и изготовлен из прочных материалов, обеспечивая долговечность и надёжность в использовании. С помощью кабеля Samsung EP-DN975BWRGRU вы сможете не только быстро заряжать свои устройства, но и передавать данные между ними. Этот кабель — отличный выбор для тех, кто ценит качество и удобство.


Теги товара: type-c
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель Samsung EP-DN975BWRGRU USB Type-C (m) USB Type-C (m) 1м белый (упак.:1шт) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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