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Кабель GreenConnect USB 3.0, 1.0m, AM/AM, черный (GCR-52203) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель GreenConnect USB 3.0, 1.0m, AM/AM, черный (GCR-52203)

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Кабель GreenConnect USB 3.0, 1.0m, AM/AM, черный (GCR-52203)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
USB Type-A
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 647764
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Характеристики

Бренд
GreenConnect
Тип товара
Кабель
Длина провода
1
Разъем подключения
USB 3.0,USB 3.0
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
USB Type-A
Цвет
черный
Размеры в упаковке, см
22х12х1
Вес, г.
55

Описание товара Кабель GreenConnect USB 3.0, 1.0m, AM/AM, черный (GCR-52203)

Кабель USB АМ / AM идеально подходит для подключения к компьютеру периферийных USB устройств и решения таких ежедневных задач, как синхронизация и сверхбыстрая передача данных. Аксессуар служит для подключения портативной техники с разъемом USB АМ к ноутбукам, компьютерам или разветвителям. Поддерживает технологию Plug &amp; Play: просто работает, не требует установки дополнительного ПО. Этот кабель позволит соединить с ПК принтеры, модемы, камеры и другие периферийные устройства. Благодаря ему вы сможете подключить к вашему ноутбуку кулер для охлаждения, внешний жесткий диск, Smart TV. Характеристики: Пропускная способность интверфейса: USB 3.0 до 5 Гбит/с. Тип разъемов кабеля: AM [штекер] / AM [штекер]. Коннекторы: никелированные. Материал проводника: медь. Экранирование: двойное. Армирование: да. Тип оболочки: экологичный RoHS PVC. Совместимость: с USB 1.0 / 1.1 / 2.0 / 3.0.

Отзывы о товаре Кабель GreenConnect USB 3.0, 1.0m, AM/AM, черный (GCR-52203)




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Характеристики
Бренд
GreenConnect
Тип товара
Кабель
Длина провода
1
Разъем подключения
USB 3.0,USB 3.0
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
USB Type-A
Цвет
черный
Описание
Кабель USB АМ / AM идеально подходит для подключения к компьютеру периферийных USB устройств и решения таких ежедневных задач, как синхронизация и сверхбыстрая передача данных. Аксессуар служит для подключения портативной техники с разъемом USB АМ к ноутбукам, компьютерам или разветвителям. Поддерживает технологию Plug &amp; Play: просто работает, не требует установки дополнительного ПО. Этот кабель позволит соединить с ПК принтеры, модемы, камеры и другие периферийные устройства. Благодаря ему вы сможете подключить к вашему ноутбуку кулер для охлаждения, внешний жесткий диск, Smart TV. Характеристики: Пропускная способность интверфейса: USB 3.0 до 5 Гбит/с. Тип разъемов кабеля: AM [штекер] / AM [штекер]. Коннекторы: никелированные. Материал проводника: медь. Экранирование: двойное. Армирование: да. Тип оболочки: экологичный RoHS PVC. Совместимость: с USB 1.0 / 1.1 / 2.0 / 3.0.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель GreenConnect USB 3.0, 1.0m, AM/AM, черный (GCR-52203) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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