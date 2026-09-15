Top.Mail.Ru
Кабель UGREEN AV118 (10594) 3.5mm Male to 3.5mm Female Extension Cable. 2м. черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кабель UGREEN AV118 (10594) 3.5mm Male to 3.5mm Female Extension Cable. 2м. черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кабель UGREEN AV118 (10594) 3.5mm Male to 3.5mm Female Extension Cable. 2м. черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 614456
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Кабель
Размеры в упаковке, см
20х14х1
Вес, г.
35

Описание товара Кабель UGREEN AV118 (10594) 3.5mm Male to 3.5mm Female Extension Cable. 2м. черный

Кабель UGREEN AV118 (10594) 3.5mm Male to 3.5mm Female Extension Cable. Длина: 2м. Цвет: черный

Отзывы о товаре Кабель UGREEN AV118 (10594) 3.5mm Male to 3.5mm Female Extension Cable. 2м. черный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Кабель
Описание
Кабель UGREEN AV118 (10594) 3.5mm Male to 3.5mm Female Extension Cable. Длина: 2м. Цвет: черный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель UGREEN AV118 (10594) 3.5mm Male to 3.5mm Female Extension Cable. 2м. черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...