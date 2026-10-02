Кабель GreenConnect 0.3m MicroUSB, бело-зеленый (GCR-53208)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Кабель GreenConnect 0.3m MicroUSB, бело-зеленый (GCR-53208)
Кабель MicroUSB необходим для скоростной зарядки смартфона, а также для передачи данных между телефоном и компьютером. Шнур поможет подключить девайсы с портом microUSB к сетевым зарядкам, ноутбукам или USB хабам. Особенности: Высокая скорость передачи данных: 480 Мбит/с. Быстрая зарядка до 3A. Поддержка Quick Charge 3.0. Повышенная гибкость и прочность на разрыв. Качественные материалы и сборка. Удобная длина для повер банка - 15 см. Совместим с планшетами, MP3-плеерами, камерами, жесткими дисками, электронными книгами и внешними батареями с подходящим разъемом (microUSB). Провод микро юсб обеспечивает зарядку на самых высоких скоростях: заряжайте свой телефон с 0 до 60% менее чем за час! Стандарт быстрой зарядки Quick Charge 3.0 защитит кабель и девайс от перегрева. Кабель совместим для использования с адаптерами питания от 2.4А. Поддерживает быструю синхронизацию данных со скоростью до 480 Мбит / с для мгновенной передачи фильмов, фотографий и песен.
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