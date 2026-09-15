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Адаптер Baseus Cafule Type-C 2A 2m Red-Black CATKLF-C91 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Адаптер Baseus Cafule Type-C 2A 2m Red-Black CATKLF-C91

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Адаптер Baseus Cafule Type-C 2A 2m Red-Black CATKLF-C91 - фото 1
Адаптер Baseus Cafule Type-C 2A 2m Red-Black CATKLF-C91 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Адаптер
  • Адаптер Baseus Cafule Type-C 2A 2m Red-Black CATKLF-C91 - фото 1
  • Адаптер Baseus Cafule Type-C 2A 2m Red-Black CATKLF-C91 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 506239
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Характеристики

Бренд
Baseus
Тип товара
Адаптер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х9х2
Вес, г.
50

Описание товара Адаптер Baseus Cafule Type-C 2A 2m Red-Black CATKLF-C91

Кабель поддерживает технологии быстрой зарядки Quick Charge 2.0 и 3.0. Нейлоновая оплётка защищает провода от перегрева во время зарядки (при высокой силе тока). Плетёный шнур прочен и долговечен: скручивайте его, растягивайте и даже завязывайте в узел — с кабелем ничего не случится.

Отзывы о товаре Адаптер Baseus Cafule Type-C 2A 2m Red-Black CATKLF-C91




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Характеристики
Бренд
Baseus
Тип товара
Адаптер
Страна производитель
Китай
Описание
Кабель поддерживает технологии быстрой зарядки Quick Charge 2.0 и 3.0. Нейлоновая оплётка защищает провода от перегрева во время зарядки (при высокой силе тока). Плетёный шнур прочен и долговечен: скручивайте его, растягивайте и даже завязывайте в узел — с кабелем ничего не случится.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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