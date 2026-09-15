Кабель UGREEN UGREEN USB C - Lightning, никелированное покрытие из АБС-пластика, цвет черный, 1 м (60751)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Кабель UGREEN UGREEN USB C - Lightning, никелированное покрытие из АБС-пластика, цвет черный, 1 м (60751)
Кабель Ugreen USB C - Lightning, никелированное покрытие из АБС-пластика, цвет черный, 1 м 60751 имеет функцию Power Delivery (PD) для более быстрой зарядки вашего нового iPhone 13 от сетевого зарядного устройства USB-C - намного быстрее, чем от стандартного кубического блока сетевого зарядного устройства USB для Apple iPhone Lightning. Зарядный кабель имеет прочное усиленное покрытие для дополнительной прочности и поддержки, поэтому вы можете многократно сгибать, скручивать и тянуть кабель, не опасаясь износа или поломки. Кабель Lightning – USB-C был протестирован и одобрен для сертификации Apple MFI в качестве зарядного устройства для iPhone 13. Кабель Lightning обеспечивает защиту вашего нового iPhone от перегрева или короткого замыкания.
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