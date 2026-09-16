Top.Mail.Ru
Кабель Baseus Pudding 1.2m Cluster Black (P10355702111-00) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кабель Baseus Pudding 1.2m Cluster Black (P10355702111-00)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кабель Baseus Pudding 1.2m Cluster Black (P10355702111-00) - фото 1
Кабель Baseus Pudding 1.2m Cluster Black (P10355702111-00) - фото 2
Кабель Baseus Pudding 1.2m Cluster Black (P10355702111-00) - фото 3
Кабель Baseus Pudding 1.2m Cluster Black (P10355702111-00) - фото 4
Кабель Baseus Pudding 1.2m Cluster Black (P10355702111-00) - фото 5
Кабель Baseus Pudding 1.2m Cluster Black (P10355702111-00) - фото 6
Кабель Baseus Pudding 1.2m Cluster Black (P10355702111-00) - фото 7
Кабель Baseus Pudding 1.2m Cluster Black (P10355702111-00) - фото 8
Кабель Baseus Pudding 1.2m Cluster Black (P10355702111-00) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
USB Type-C
Выходной ток, A
5
Совместимость
мобильные устройства с соответствующими разъемами
Цвет
черный
  • Кабель Baseus Pudding 1.2m Cluster Black (P10355702111-00) - фото 1
  • Кабель Baseus Pudding 1.2m Cluster Black (P10355702111-00) - фото 2
  • Кабель Baseus Pudding 1.2m Cluster Black (P10355702111-00) - фото 3
  • Кабель Baseus Pudding 1.2m Cluster Black (P10355702111-00) - фото 4
  • Кабель Baseus Pudding 1.2m Cluster Black (P10355702111-00) - фото 5
  • Кабель Baseus Pudding 1.2m Cluster Black (P10355702111-00) - фото 6
  • Кабель Baseus Pudding 1.2m Cluster Black (P10355702111-00) - фото 7
  • Кабель Baseus Pudding 1.2m Cluster Black (P10355702111-00) - фото 8
  • Кабель Baseus Pudding 1.2m Cluster Black (P10355702111-00) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713944
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Baseus
Длина провода
1.2
Разъем подключения
USB Type-C
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
USB Type-C
Выходной ток, A
5
Совместимость
мобильные устройства с соответствующими разъемами
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х12х2
Вес, г.
50

Описание товара Кабель Baseus Pudding 1.2m Cluster Black (P10355702111-00)

Кабель круглый Baseus USB Type-C - USB Type-C черного цвета используется при передаче данных и зарядке аккумуляторов смартфонов и других портативных устройств. Изделие пропускает ток до 5 А и передает мощность до 100 Вт. Показатели влияют на скорость зарядки. Кабель круглый Baseus USB Type-C - USB Type-C имеет длину 1.2 м. Для защиты изделия от механических повреждений используется оплетка из TPE. Кабель обеспечивает скорость обмена информацией до 60 МБ/с. Аксессуар поддерживает технологию быстрой зарядки Power Delivery. Кабель выдерживает 20000 сгибаний. Имеется чип E-mark для дополнительной защиты.



Теги товара: type-c

Отзывы о товаре Кабель Baseus Pudding 1.2m Cluster Black (P10355702111-00)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Baseus
Длина провода
1.2
Разъем подключения
USB Type-C
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
USB Type-C
Выходной ток, A
5
Совместимость
мобильные устройства с соответствующими разъемами
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Кабель круглый Baseus USB Type-C - USB Type-C черного цвета используется при передаче данных и зарядке аккумуляторов смартфонов и других портативных устройств. Изделие пропускает ток до 5 А и передает мощность до 100 Вт. Показатели влияют на скорость зарядки. Кабель круглый Baseus USB Type-C - USB Type-C имеет длину 1.2 м. Для защиты изделия от механических повреждений используется оплетка из TPE. Кабель обеспечивает скорость обмена информацией до 60 МБ/с. Аксессуар поддерживает технологию быстрой зарядки Power Delivery. Кабель выдерживает 20000 сгибаний. Имеется чип E-mark для дополнительной защиты.


Теги товара: type-c
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель Baseus Pudding 1.2m Cluster Black (P10355702111-00) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...