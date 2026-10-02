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Кабель GoPower GP20TT Type-C (m)-Type-C (m) белый (00-00022803) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель GoPower GP20TT Type-C (m)-Type-C (m) белый (00-00022803)

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Кабель GoPower GP20TT Type-C (m)-Type-C (m) белый (00-00022803) - фото 1
Кабель GoPower GP20TT Type-C (m)-Type-C (m) белый (00-00022803) - фото 2
Кабель GoPower GP20TT Type-C (m)-Type-C (m) белый (00-00022803) - фото 3
Кабель GoPower GP20TT Type-C (m)-Type-C (m) белый (00-00022803) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
  • Кабель GoPower GP20TT Type-C (m)-Type-C (m) белый (00-00022803) - фото 1
  • Кабель GoPower GP20TT Type-C (m)-Type-C (m) белый (00-00022803) - фото 2
  • Кабель GoPower GP20TT Type-C (m)-Type-C (m) белый (00-00022803) - фото 3
  • Кабель GoPower GP20TT Type-C (m)-Type-C (m) белый (00-00022803) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 647816
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Характеристики

Бренд
GoPower
Тип товара
Кабель
Размеры в упаковке, см
16х6х2
Вес, г.
30

Описание товара Кабель GoPower GP20TT Type-C (m)-Type-C (m) белый (00-00022803)

Кабель премиум класса с разьемами Type C обеспечивает моментальную передачу данных и высокоскоростную зарядку современных смартфонов и планшетов. Поддержка быстрой зарядки возможна при использовании зарядных устройств с технологией быстрой зарядки Power Deelivery PD 100 Вт с разъемом USB Type C. Технические характеристики: Длина: 1м. Внешняя оплетка: Силикон. Поверхность разъема: ПВХ, двустороннее литье под давлением. Жильный провод: 43x0.08x2С + 10x0,08x2C, медь высокой очистки. Разъем: Два концевых медных штифта с позолотой, 24 - часовой тест солевым туманом. Максимальный ток: DC 5В/3A, 9В/2А, 12B/1,5А. Поддержка: Зарядка и синхронизация.

Отзывы о товаре Кабель GoPower GP20TT Type-C (m)-Type-C (m) белый (00-00022803)




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Характеристики
Бренд
GoPower
Тип товара
Кабель
Описание
Кабель премиум класса с разьемами Type C обеспечивает моментальную передачу данных и высокоскоростную зарядку современных смартфонов и планшетов. Поддержка быстрой зарядки возможна при использовании зарядных устройств с технологией быстрой зарядки Power Deelivery PD 100 Вт с разъемом USB Type C. Технические характеристики: Длина: 1м. Внешняя оплетка: Силикон. Поверхность разъема: ПВХ, двустороннее литье под давлением. Жильный провод: 43x0.08x2С + 10x0,08x2C, медь высокой очистки. Разъем: Два концевых медных штифта с позолотой, 24 - часовой тест солевым туманом. Максимальный ток: DC 5В/3A, 9В/2А, 12B/1,5А. Поддержка: Зарядка и синхронизация.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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