Корпус HAFF Glory Mini mATX без БП White
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Характеристики
Тип товара
Корпуса
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%4 390 руб. 7 320 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 655910
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
53х47х30
Вес, кг.
4.5
Описание товара Корпус HAFF Glory Mini mATX без БП White
Корпус HAFF Glory Mini mATX без БП White
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Корпус HAFF Glory Mini mATX без БП White
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