Корпус HAFF Glory Mini Air mATX без БП White
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Корпус HAFF Glory Mini Air mATX без БП White
Корпус HAFF Glory Mini Air mATX без БП - идеальное решение для тех, кто ценит компактность, эффективность и стиль. Имеет тип Mini Tower, выполнен из металла и пластика и обеспечивает превосходную производительность в удивительно компактном форм-факторе. Корпус поддерживает материнские платы размером до M-ATX, включая M-ATX и ITX, что делает его идеальным для различных конфигураций. Он оснащен восемью местами для вентиляторов, включая три 120-миллиметровых ARGB вентилятора спереди и один сзади, обеспечивающих оптимальное охлаждение и впечатляющую подсветку. Поддерживается жидкостное охлаждение, с возможностью установки радиаторов спереди (120/240/280/360 мм), сзади (120 мм) и сверху (120/240/280 мм). Это обеспечивает гибкость и эффективность охлаждения, необходимые для современных высокопроизводительных систем. Внутри корпуса предусмотрено два отсека для 3.5-дюймовых дисков и два отсека для 2.5-дюймовых дисков, что обеспечивает достаточно места для хранения данных. Корпус может вместить видеокарты длиной до 350 мм без установленных вентиляторов или 330 мм с установленными вентиляторами, а также процессорные кулеры высотой до 166 мм. Блок питания расположен снизу, что обеспечивает оптимальное распределение тепла и улучшает вентиляцию. Обратите внимание, что блок питания в комплект не входит. Корпус оснащен различными интерфейсами и разъемами, включая два USB 2.0, один USB 3.0, один USB3.2 Type-C 10 Gbps, аудиовыход и вход для микрофона, что обеспечивает удобство подключения различных устройств. Несмотря на свои компактные размеры (высота 425 мм, ширина 215 мм, глубина 423 мм), корпус обладает всеми функциями, необходимыми для современного ПК. Он не имеет прозрачного окна и дверцы, но оснащен пылевыми фильтрами для защиты компонентов от загрязнения.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Теги товара: Сталь, Нет, Нижнее, Игровой корпус, Корпус с подсветкой
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 970 руб.993 руб. в СплитКорпус InWin CK709 (6143979) Black
-
В наличииЦена 3 970 руб.993 руб. в СплитКорпус 1stPlayer TRILOBITE T3 Black T3-BK-4F1
-
В наличииЦена 3 970 руб.993 руб. в СплитКорпус Powerman SV511C PMP-450ATX (6178440)
-
В наличииЦена 4 060 руб.1015 руб. в СплитКорпус 1stPlayer TRILOBITE T3-G Black (T3-G-BK-4F1)
-
В наличииЦена 4 100 руб.1025 руб. в СплитКорпус Zalman N4 black (N4 rev.1)
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитКорпус 1stPlayer Firerose F3-A Black (F3-A-BK-4F1)
-
В наличииЦена 4 180 руб.1045 руб. в СплитКорпус 1stPlayer Firerose F3-A White (F3-A-WH-4F1)
-
В наличииЦена 4 190 руб.1048 руб. в СплитКорпус Deepcool MATREXX 50 черный без (DP-ATX-MATREXX50)
-
В наличииЦена 4 220 руб. 4 690 руб.1055 руб. в СплитКорпус Powerman EK303BK PM-450SFX (6154288)
-
В наличииЦена 4 240 руб.1060 руб. в СплитКорпус Powerman ST616BK PM-450SFX (6188898)
-
В наличииЦена 4 380 руб.1095 руб. в СплитКорпус Ginzzu GL300
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитКорпус Powerman ST616 Black GS-230 80+ Bronze (6151106)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Теги товара: Сталь, Нет, Нижнее, Игровой корпус, Корпус с подсветкой
Отзывы о товаре Корпус HAFF Glory Mini Air mATX без БП White