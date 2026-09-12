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Корпус HAFF Glory Mini Air mATX без БП White купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус HAFF Glory Mini Air mATX без БП White

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Корпус HAFF Glory Mini Air mATX без БП White - фото 1
Корпус HAFF Glory Mini Air mATX без БП White - фото 2
Корпус HAFF Glory Mini Air mATX без БП White - фото 3
Корпус HAFF Glory Mini Air mATX без БП White - фото 4
Корпус HAFF Glory Mini Air mATX без БП White - фото 5
Корпус HAFF Glory Mini Air mATX без БП White - фото 6
Корпус HAFF Glory Mini Air mATX без БП White - фото 7
Корпус HAFF Glory Mini Air mATX без БП White - фото 8
Корпус HAFF Glory Mini Air mATX без БП White - фото 9
Корпус HAFF Glory Mini Air mATX без БП White - фото 10
Корпус HAFF Glory Mini Air mATX без БП White - фото 11
Корпус HAFF Glory Mini Air mATX без БП White - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус HAFF Glory Mini Air mATX без БП White - фото 1
  • Корпус HAFF Glory Mini Air mATX без БП White - фото 2
  • Корпус HAFF Glory Mini Air mATX без БП White - фото 3
  • Корпус HAFF Glory Mini Air mATX без БП White - фото 4
  • Корпус HAFF Glory Mini Air mATX без БП White - фото 5
  • Корпус HAFF Glory Mini Air mATX без БП White - фото 6
  • Корпус HAFF Glory Mini Air mATX без БП White - фото 7
  • Корпус HAFF Glory Mini Air mATX без БП White - фото 8
  • Корпус HAFF Glory Mini Air mATX без БП White - фото 9
  • Корпус HAFF Glory Mini Air mATX без БП White - фото 10
  • Корпус HAFF Glory Mini Air mATX без БП White - фото 11
  • Корпус HAFF Glory Mini Air mATX без БП White - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 655908
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Характеристики

Бренд
HAFF
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
215x425x423
Макс. высота процессорного кулера
166
Максимальная длина видеокарты
350
Материал корпуса
сталь
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
USB 2.0, USB 3.0, в x од микрофонный, вы x од на наушники
Расположение блока питания
нижнее
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х47х30
Вес, кг.
4.5

Описание товара Корпус HAFF Glory Mini Air mATX без БП White

Корпус HAFF Glory Mini Air mATX без БП - идеальное решение для тех, кто ценит компактность, эффективность и стиль. Имеет тип Mini Tower, выполнен из металла и пластика и обеспечивает превосходную производительность в удивительно компактном форм-факторе. Корпус поддерживает материнские платы размером до M-ATX, включая M-ATX и ITX, что делает его идеальным для различных конфигураций. Он оснащен восемью местами для вентиляторов, включая три 120-миллиметровых ARGB вентилятора спереди и один сзади, обеспечивающих оптимальное охлаждение и впечатляющую подсветку. Поддерживается жидкостное охлаждение, с возможностью установки радиаторов спереди (120/240/280/360 мм), сзади (120 мм) и сверху (120/240/280 мм). Это обеспечивает гибкость и эффективность охлаждения, необходимые для современных высокопроизводительных систем. Внутри корпуса предусмотрено два отсека для 3.5-дюймовых дисков и два отсека для 2.5-дюймовых дисков, что обеспечивает достаточно места для хранения данных. Корпус может вместить видеокарты длиной до 350 мм без установленных вентиляторов или 330 мм с установленными вентиляторами, а также процессорные кулеры высотой до 166 мм. Блок питания расположен снизу, что обеспечивает оптимальное распределение тепла и улучшает вентиляцию. Обратите внимание, что блок питания в комплект не входит. Корпус оснащен различными интерфейсами и разъемами, включая два USB 2.0, один USB 3.0, один USB3.2 Type-C 10 Gbps, аудиовыход и вход для микрофона, что обеспечивает удобство подключения различных устройств. Несмотря на свои компактные размеры (высота 425 мм, ширина 215 мм, глубина 423 мм), корпус обладает всеми функциями, необходимыми для современного ПК. Он не имеет прозрачного окна и дверцы, но оснащен пылевыми фильтрами для защиты компонентов от загрязнения.

Отзывы о товаре Корпус HAFF Glory Mini Air mATX без БП White




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Характеристики
Бренд
HAFF
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
215x425x423
Макс. высота процессорного кулера
166
Максимальная длина видеокарты
350
Материал корпуса
сталь
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
USB 2.0, USB 3.0, в x од микрофонный, вы x од на наушники
Расположение блока питания
нижнее
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
2
Развернуть
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус HAFF Glory Mini Air mATX без БП - идеальное решение для тех, кто ценит компактность, эффективность и стиль. Имеет тип Mini Tower, выполнен из металла и пластика и обеспечивает превосходную производительность в удивительно компактном форм-факторе. Корпус поддерживает материнские платы размером до M-ATX, включая M-ATX и ITX, что делает его идеальным для различных конфигураций. Он оснащен восемью местами для вентиляторов, включая три 120-миллиметровых ARGB вентилятора спереди и один сзади, обеспечивающих оптимальное охлаждение и впечатляющую подсветку. Поддерживается жидкостное охлаждение, с возможностью установки радиаторов спереди (120/240/280/360 мм), сзади (120 мм) и сверху (120/240/280 мм). Это обеспечивает гибкость и эффективность охлаждения, необходимые для современных высокопроизводительных систем. Внутри корпуса предусмотрено два отсека для 3.5-дюймовых дисков и два отсека для 2.5-дюймовых дисков, что обеспечивает достаточно места для хранения данных. Корпус может вместить видеокарты длиной до 350 мм без установленных вентиляторов или 330 мм с установленными вентиляторами, а также процессорные кулеры высотой до 166 мм. Блок питания расположен снизу, что обеспечивает оптимальное распределение тепла и улучшает вентиляцию. Обратите внимание, что блок питания в комплект не входит. Корпус оснащен различными интерфейсами и разъемами, включая два USB 2.0, один USB 3.0, один USB3.2 Type-C 10 Gbps, аудиовыход и вход для микрофона, что обеспечивает удобство подключения различных устройств. Несмотря на свои компактные размеры (высота 425 мм, ширина 215 мм, глубина 423 мм), корпус обладает всеми функциями, необходимыми для современного ПК. Он не имеет прозрачного окна и дверцы, но оснащен пылевыми фильтрами для защиты компонентов от загрязнения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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