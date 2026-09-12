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Флешка 64Gb SanDisk Ultra Curve 3.2 SDCZ550-064G-G46 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Флешка 64Gb SanDisk Ultra Curve 3.2 SDCZ550-064G-G46

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Флешка 64Gb SanDisk Ultra Curve 3.2 SDCZ550-064G-G46 - фото 1
Флешка 64Gb SanDisk Ultra Curve 3.2 SDCZ550-064G-G46 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
64
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.2 gen1
Скорость чтения данных, МБ/с
130
Скорость записи данных, МБ/с
50
  • Флешка 64Gb SanDisk Ultra Curve 3.2 SDCZ550-064G-G46 - фото 1
  • Флешка 64Gb SanDisk Ultra Curve 3.2 SDCZ550-064G-G46 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 654543
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Характеристики

Бренд
SANDISK
Тип товара
Флешки
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
да
Особенности
открытый разъем, с отверстием для шнурка, компактный
Резервное копирование данных
нет
Сжатие данных
нет
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
64
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.2 gen1
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
130
Скорость записи данных, МБ/с
50
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х5х2
Вес, г.
10

Описание товара Флешка 64Gb SanDisk Ultra Curve 3.2 SDCZ550-064G-G46

Флешка 64Gb SanDisk Ultra Curve 3.2 SDCZ550-064G-G46 - Готовый к любым испытаниям накопитель, который удобно брать с собой. Еще больше пространства для важных данных Благодаря емкости 64 Гб вы можете хранить больше важных файлов и любимых фотографий, видео и других материалов. Меньше времени на ожидание, больше — на дело Благодаря скорости передачи данных до 130 МБ/с, экономящей время, вы можете тратить меньше времени на перемещение файлов и больше — на важные дела. Надежная защита конфиденциальных файлов Доступ к вашим файлам в любое удобное для вас время, без абонентской платы и подключения к Интернету.

Отзывы о товаре Флешка 64Gb SanDisk Ultra Curve 3.2 SDCZ550-064G-G46




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
SANDISK
Тип товара
Флешки
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
да
Особенности
открытый разъем, с отверстием для шнурка, компактный
Резервное копирование данных
нет
Сжатие данных
нет
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
64
Развернуть
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.2 gen1
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
130
Скорость записи данных, МБ/с
50
Страна производитель
Китай
Описание
Флешка 64Gb SanDisk Ultra Curve 3.2 SDCZ550-064G-G46 - Готовый к любым испытаниям накопитель, который удобно брать с собой. Еще больше пространства для важных данных Благодаря емкости 64 Гб вы можете хранить больше важных файлов и любимых фотографий, видео и других материалов. Меньше времени на ожидание, больше — на дело Благодаря скорости передачи данных до 130 МБ/с, экономящей время, вы можете тратить меньше времени на перемещение файлов и больше — на важные дела. Надежная защита конфиденциальных файлов Доступ к вашим файлам в любое удобное для вас время, без абонентской платы и подключения к Интернету.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка 64Gb SanDisk Ultra Curve 3.2 SDCZ550-064G-G46 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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