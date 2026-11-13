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Клавиатура SmartBuy One 229352AG Black SBC-229352AG-K купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура SmartBuy One 229352AG Black SBC-229352AG-K

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Клавиатура SmartBuy One 229352AG Black SBC-229352AG-K - фото 1
Клавиатура SmartBuy One 229352AG Black SBC-229352AG-K - фото 2
Клавиатура SmartBuy One 229352AG Black SBC-229352AG-K - фото 3
Клавиатура SmartBuy One 229352AG Black SBC-229352AG-K - фото 4
Клавиатура SmartBuy One 229352AG Black SBC-229352AG-K - фото 5
Клавиатура SmartBuy One 229352AG Black SBC-229352AG-K - фото 6
Клавиатура SmartBuy One 229352AG Black SBC-229352AG-K - фото 7
Клавиатура SmartBuy One 229352AG Black SBC-229352AG-K - фото 8
Клавиатура SmartBuy One 229352AG Black SBC-229352AG-K - фото 9
Клавиатура SmartBuy One 229352AG Black SBC-229352AG-K - фото 10
Клавиатура SmartBuy One 229352AG Black SBC-229352AG-K - фото 11
Клавиатура SmartBuy One 229352AG Black SBC-229352AG-K - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
  • Клавиатура SmartBuy One 229352AG Black SBC-229352AG-K - фото 1
  • Клавиатура SmartBuy One 229352AG Black SBC-229352AG-K - фото 2
  • Клавиатура SmartBuy One 229352AG Black SBC-229352AG-K - фото 3
  • Клавиатура SmartBuy One 229352AG Black SBC-229352AG-K - фото 4
  • Клавиатура SmartBuy One 229352AG Black SBC-229352AG-K - фото 5
  • Клавиатура SmartBuy One 229352AG Black SBC-229352AG-K - фото 6
  • Клавиатура SmartBuy One 229352AG Black SBC-229352AG-K - фото 7
  • Клавиатура SmartBuy One 229352AG Black SBC-229352AG-K - фото 8
  • Клавиатура SmartBuy One 229352AG Black SBC-229352AG-K - фото 9
  • Клавиатура SmartBuy One 229352AG Black SBC-229352AG-K - фото 10
  • Клавиатура SmartBuy One 229352AG Black SBC-229352AG-K - фото 11
  • Клавиатура SmartBuy One 229352AG Black SBC-229352AG-K - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%
980 руб.  1 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 654201
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Характеристики

Бренд
SmartBuy
Тип товара
Клавиатура
Размеры в упаковке, см
40х18х3
Вес, г.
400

Описание товара Клавиатура SmartBuy One 229352AG Black SBC-229352AG-K

Классический офисный комплект клавиатура+мышь Smartbuy SBC-229352AG-K One обеспечит компьютеру или ноутбуку работоспособность в любом месте. Беспроводные устройства работают на расстоянии до 10 м от ПК. Клавиатура состоит из 108 кнопок, включая дополнительные и мультимедийные, а также цифрового блока. Это удобное устройство ввода обладает мембранным механизмом нажатия низкопрофильных клавиш. Значит, кисти и запястья не будут уставать во время продолжительной работы. Мышь с оптическим светодиодным датчиком с разрешением до 1600 dpi состоит из4 кнопок. Режимы функционирования (800, 1200 и 1600 dpi) позволяют выбирать нужный для максимально эффективного функционирования. Использовать ее можно и правой, и левой руками. Клавиатура+мышь Smartbuy SBC-229352AG-K One получают питание от 2 батареек типа ААА.

Отзывы о товаре Клавиатура SmartBuy One 229352AG Black SBC-229352AG-K




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Характеристики
Бренд
SmartBuy
Тип товара
Клавиатура
Описание
Классический офисный комплект клавиатура+мышь Smartbuy SBC-229352AG-K One обеспечит компьютеру или ноутбуку работоспособность в любом месте. Беспроводные устройства работают на расстоянии до 10 м от ПК. Клавиатура состоит из 108 кнопок, включая дополнительные и мультимедийные, а также цифрового блока. Это удобное устройство ввода обладает мембранным механизмом нажатия низкопрофильных клавиш. Значит, кисти и запястья не будут уставать во время продолжительной работы. Мышь с оптическим светодиодным датчиком с разрешением до 1600 dpi состоит из4 кнопок. Режимы функционирования (800, 1200 и 1600 dpi) позволяют выбирать нужный для максимально эффективного функционирования. Использовать ее можно и правой, и левой руками. Клавиатура+мышь Smartbuy SBC-229352AG-K One получают питание от 2 батареек типа ААА.
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Отзывы


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