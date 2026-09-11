Клавиатура Acer OKW302 Silver ZL.KBDCC.01C
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Клавиатура Acer OKW302 Silver ZL.KBDCC.01C
Клавиатура Acer – это стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для использования с персональными компьютерами. Выполненная в черно-серебристой цветовой гамме, она придаст вашему рабочему месту современный и аккуратный вид. Среди ключевых характеристик клавиатуры – встроенная подсветка, которая обеспечит комфортную работу в условиях низкой освещенности. Клавиатура оснащена раскладкой ANSI и имеет 68 клавиш, что делает её компактной, но при этом полностью функциональной для большинства задач. Мембранная конструкция и линейные переключатели обеспечивают тихое и плавное нажатие, что особенно важно для тех, кто много печатает. Дополнительное удобство предоставляет наличие функциональной клавиши (Fn), расширяющей возможности управления. Длина кабеля составляет 1.8 метра, что позволяет без затруднений подключить клавиатуру к ПК на удобном для вас расстоянии. С весом всего 470 граммов, клавиатура Acer легко перемещается и не займет много места на вашем столе. Эта клавиатура создана для пользователей, ценящих комфорт и надежность в сочетании с классическим и элегантным дизайном.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, механические, ножничные, белые
Теги товара: с подсветкой, мембранные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, бесшумные, тонкие
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