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Клавиатура Acer OKW302 Silver ZL.KBDCC.01C купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура Acer OKW302 Silver ZL.KBDCC.01C

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Клавиатура Acer OKW302 Silver ZL.KBDCC.01C - фото 1
Клавиатура Acer OKW302 Silver ZL.KBDCC.01C - фото 2
Клавиатура Acer OKW302 Silver ZL.KBDCC.01C - фото 3
Клавиатура Acer OKW302 Silver ZL.KBDCC.01C - фото 4
Клавиатура Acer OKW302 Silver ZL.KBDCC.01C - фото 5
Клавиатура Acer OKW302 Silver ZL.KBDCC.01C - фото 6
Клавиатура Acer OKW302 Silver ZL.KBDCC.01C - фото 7
Клавиатура Acer OKW302 Silver ZL.KBDCC.01C - фото 8
Клавиатура Acer OKW302 Silver ZL.KBDCC.01C - фото 9
Клавиатура Acer OKW302 Silver ZL.KBDCC.01C - фото 10
Клавиатура Acer OKW302 Silver ZL.KBDCC.01C - фото 11
Клавиатура Acer OKW302 Silver ZL.KBDCC.01C - фото 12
Клавиатура Acer OKW302 Silver ZL.KBDCC.01C - фото 13
Клавиатура Acer OKW302 Silver ZL.KBDCC.01C - фото 14
Клавиатура Acer OKW302 Silver ZL.KBDCC.01C - фото 15
Клавиатура Acer OKW302 Silver ZL.KBDCC.01C - фото 16
Клавиатура Acer OKW302 Silver ZL.KBDCC.01C - фото 17
Клавиатура Acer OKW302 Silver ZL.KBDCC.01C - фото 18
Клавиатура Acer OKW302 Silver ZL.KBDCC.01C - фото 19
Клавиатура Acer OKW302 Silver ZL.KBDCC.01C - фото 20
Клавиатура Acer OKW302 Silver ZL.KBDCC.01C - фото 21
Клавиатура Acer OKW302 Silver ZL.KBDCC.01C - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный, серебристый
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
68
Тип переключателей
линейные
Формат клавиатуры
65%
Тип подключения
проводное
  • Клавиатура Acer OKW302 Silver ZL.KBDCC.01C - фото 1
  • Клавиатура Acer OKW302 Silver ZL.KBDCC.01C - фото 2
  • Клавиатура Acer OKW302 Silver ZL.KBDCC.01C - фото 3
  • Клавиатура Acer OKW302 Silver ZL.KBDCC.01C - фото 4
  • Клавиатура Acer OKW302 Silver ZL.KBDCC.01C - фото 5
  • Клавиатура Acer OKW302 Silver ZL.KBDCC.01C - фото 6
  • Клавиатура Acer OKW302 Silver ZL.KBDCC.01C - фото 7
  • Клавиатура Acer OKW302 Silver ZL.KBDCC.01C - фото 8
  • Клавиатура Acer OKW302 Silver ZL.KBDCC.01C - фото 9
  • Клавиатура Acer OKW302 Silver ZL.KBDCC.01C - фото 10
  • Клавиатура Acer OKW302 Silver ZL.KBDCC.01C - фото 11
  • Клавиатура Acer OKW302 Silver ZL.KBDCC.01C - фото 12
  • Клавиатура Acer OKW302 Silver ZL.KBDCC.01C - фото 13
  • Клавиатура Acer OKW302 Silver ZL.KBDCC.01C - фото 14
  • Клавиатура Acer OKW302 Silver ZL.KBDCC.01C - фото 15
  • Клавиатура Acer OKW302 Silver ZL.KBDCC.01C - фото 16
  • Клавиатура Acer OKW302 Silver ZL.KBDCC.01C - фото 17
  • Клавиатура Acer OKW302 Silver ZL.KBDCC.01C - фото 18
  • Клавиатура Acer OKW302 Silver ZL.KBDCC.01C - фото 19
  • Клавиатура Acer OKW302 Silver ZL.KBDCC.01C - фото 20
  • Клавиатура Acer OKW302 Silver ZL.KBDCC.01C - фото 21
  • Клавиатура Acer OKW302 Silver ZL.KBDCC.01C - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 654131
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, документация
Цвет
черный, серебристый
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
68
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Тип переключателей
линейные
Формат клавиатуры
65%
Hot Swap
Нет
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.8
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х18х3
Вес, г.
600

Описание товара Клавиатура Acer OKW302 Silver ZL.KBDCC.01C

Клавиатура Acer – это стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для использования с персональными компьютерами. Выполненная в черно-серебристой цветовой гамме, она придаст вашему рабочему месту современный и аккуратный вид. Среди ключевых характеристик клавиатуры – встроенная подсветка, которая обеспечит комфортную работу в условиях низкой освещенности. Клавиатура оснащена раскладкой ANSI и имеет 68 клавиш, что делает её компактной, но при этом полностью функциональной для большинства задач. Мембранная конструкция и линейные переключатели обеспечивают тихое и плавное нажатие, что особенно важно для тех, кто много печатает. Дополнительное удобство предоставляет наличие функциональной клавиши (Fn), расширяющей возможности управления. Длина кабеля составляет 1.8 метра, что позволяет без затруднений подключить клавиатуру к ПК на удобном для вас расстоянии. С весом всего 470 граммов, клавиатура Acer легко перемещается и не займет много места на вашем столе. Эта клавиатура создана для пользователей, ценящих комфорт и надежность в сочетании с классическим и элегантным дизайном.

Отзывы о товаре Клавиатура Acer OKW302 Silver ZL.KBDCC.01C




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, документация
Цвет
черный, серебристый
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
68
Развернуть
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Тип переключателей
линейные
Формат клавиатуры
65%
Hot Swap
Нет
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.8
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура Acer – это стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для использования с персональными компьютерами. Выполненная в черно-серебристой цветовой гамме, она придаст вашему рабочему месту современный и аккуратный вид. Среди ключевых характеристик клавиатуры – встроенная подсветка, которая обеспечит комфортную работу в условиях низкой освещенности. Клавиатура оснащена раскладкой ANSI и имеет 68 клавиш, что делает её компактной, но при этом полностью функциональной для большинства задач. Мембранная конструкция и линейные переключатели обеспечивают тихое и плавное нажатие, что особенно важно для тех, кто много печатает. Дополнительное удобство предоставляет наличие функциональной клавиши (Fn), расширяющей возможности управления. Длина кабеля составляет 1.8 метра, что позволяет без затруднений подключить клавиатуру к ПК на удобном для вас расстоянии. С весом всего 470 граммов, клавиатура Acer легко перемещается и не займет много места на вашем столе. Эта клавиатура создана для пользователей, ценящих комфорт и надежность в сочетании с классическим и элегантным дизайном.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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