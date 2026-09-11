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Материнская плата Asus PRO WS TRX50-SAGE WIFI (90MB1FZ0-M0EAY0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Asus PRO WS TRX50-SAGE WIFI (90MB1FZ0-M0EAY0)

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Материнская плата Asus PRO WS TRX50-SAGE WIFI (90MB1FZ0-M0EAY0) - фото 1
Материнская плата Asus PRO WS TRX50-SAGE WIFI (90MB1FZ0-M0EAY0) - фото 2
Материнская плата Asus PRO WS TRX50-SAGE WIFI (90MB1FZ0-M0EAY0) - фото 3
Материнская плата Asus PRO WS TRX50-SAGE WIFI (90MB1FZ0-M0EAY0) - фото 4
Материнская плата Asus PRO WS TRX50-SAGE WIFI (90MB1FZ0-M0EAY0) - фото 5
Материнская плата Asus PRO WS TRX50-SAGE WIFI (90MB1FZ0-M0EAY0) - фото 6
Материнская плата Asus PRO WS TRX50-SAGE WIFI (90MB1FZ0-M0EAY0) - фото 7
Материнская плата Asus PRO WS TRX50-SAGE WIFI (90MB1FZ0-M0EAY0) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
SSI CEB
Чипсет
AMD TRX50
Socket
sTR5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
  • Материнская плата Asus PRO WS TRX50-SAGE WIFI (90MB1FZ0-M0EAY0) - фото 1
  • Материнская плата Asus PRO WS TRX50-SAGE WIFI (90MB1FZ0-M0EAY0) - фото 2
  • Материнская плата Asus PRO WS TRX50-SAGE WIFI (90MB1FZ0-M0EAY0) - фото 3
  • Материнская плата Asus PRO WS TRX50-SAGE WIFI (90MB1FZ0-M0EAY0) - фото 4
  • Материнская плата Asus PRO WS TRX50-SAGE WIFI (90MB1FZ0-M0EAY0) - фото 5
  • Материнская плата Asus PRO WS TRX50-SAGE WIFI (90MB1FZ0-M0EAY0) - фото 6
  • Материнская плата Asus PRO WS TRX50-SAGE WIFI (90MB1FZ0-M0EAY0) - фото 7
  • Материнская плата Asus PRO WS TRX50-SAGE WIFI (90MB1FZ0-M0EAY0) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
77 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 653783
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
SSI CEB
Высота, см
56.8
Чипсет
AMD TRX50
Встроенный процессор
Нет
Socket
sTR5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
6800 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
5
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
3
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
1xUSB Type-C, 6xUSB Type-A, 2xUSB 2.0, 2x Аудио разъема, 1x Intel 2.5Gb Ethernet port, 1x Wi-Fi Module, 1x Marvell AQtion 10Gb Ethernet port, 1x Optical S/PDIF
Размеры в упаковке, см
38х33х11
Вес, кг.
3.84

Описание товара Материнская плата Asus PRO WS TRX50-SAGE WIFI (90MB1FZ0-M0EAY0)

Ищете надёжную и производительную материнскую плату для вашего сервера или рабочей станции? Представляем вам ASUS Pro WS TRX50-SAGE WIFI — идеальное решение для профессионалов, которым требуется максимальная мощность и стабильность. ASUS Pro WS TRX50-SAGE WIFI обеспечивает высокую производительность и гибкость в настройке, что делает её идеальным выбором для профессиональных задач, таких как рендеринг, обработка видео, научные расчёты и другие ресурсоёмкие процессы. Благодаря поддержке современных технологий и функций, эта материнская плата позволяет легко интегрировать её в любую систему и получить максимальную отдачу от вашего оборудования.



Теги товара: ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Asus PRO WS TRX50-SAGE WIFI (90MB1FZ0-M0EAY0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
SSI CEB
Высота, см
56.8
Чипсет
AMD TRX50
Встроенный процессор
Нет
Socket
sTR5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
6800 МГц
Развернуть
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
5
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
3
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
1xUSB Type-C, 6xUSB Type-A, 2xUSB 2.0, 2x Аудио разъема, 1x Intel 2.5Gb Ethernet port, 1x Wi-Fi Module, 1x Marvell AQtion 10Gb Ethernet port, 1x Optical S/PDIF
Описание
Ищете надёжную и производительную материнскую плату для вашего сервера или рабочей станции? Представляем вам ASUS Pro WS TRX50-SAGE WIFI — идеальное решение для профессионалов, которым требуется максимальная мощность и стабильность. ASUS Pro WS TRX50-SAGE WIFI обеспечивает высокую производительность и гибкость в настройке, что делает её идеальным выбором для профессиональных задач, таких как рендеринг, обработка видео, научные расчёты и другие ресурсоёмкие процессы. Благодаря поддержке современных технологий и функций, эта материнская плата позволяет легко интегрировать её в любую систему и получить максимальную отдачу от вашего оборудования.


Теги товара: ddr5, с m.2
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Доставка
Отзывы


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