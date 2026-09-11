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Монитор MSI 27" Modern MD272QXPW White (9S6-3PB19H-225) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор MSI 27" Modern MD272QXPW White (9S6-3PB19H-225)

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Монитор MSI 27&quot; Modern MD272QXPW White (9S6-3PB19H-225) - фото 1
Монитор MSI 27&quot; Modern MD272QXPW White (9S6-3PB19H-225) - фото 2
Монитор MSI 27&quot; Modern MD272QXPW White (9S6-3PB19H-225) - фото 3
Монитор MSI 27&quot; Modern MD272QXPW White (9S6-3PB19H-225) - фото 4
Монитор MSI 27&quot; Modern MD272QXPW White (9S6-3PB19H-225) - фото 5
Монитор MSI 27&quot; Modern MD272QXPW White (9S6-3PB19H-225) - фото 6
Монитор MSI 27&quot; Modern MD272QXPW White (9S6-3PB19H-225) - фото 7
Монитор MSI 27&quot; Modern MD272QXPW White (9S6-3PB19H-225) - фото 8
Монитор MSI 27&quot; Modern MD272QXPW White (9S6-3PB19H-225) - фото 9
Монитор MSI 27&quot; Modern MD272QXPW White (9S6-3PB19H-225) - фото 10
Монитор MSI 27&quot; Modern MD272QXPW White (9S6-3PB19H-225) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
27
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
100
Яркость
400 Кд/м?
Время отклика
4
  • Монитор MSI 27&quot; Modern MD272QXPW White (9S6-3PB19H-225) - фото 1
  • Монитор MSI 27&quot; Modern MD272QXPW White (9S6-3PB19H-225) - фото 2
  • Монитор MSI 27&quot; Modern MD272QXPW White (9S6-3PB19H-225) - фото 3
  • Монитор MSI 27&quot; Modern MD272QXPW White (9S6-3PB19H-225) - фото 4
  • Монитор MSI 27&quot; Modern MD272QXPW White (9S6-3PB19H-225) - фото 5
  • Монитор MSI 27&quot; Modern MD272QXPW White (9S6-3PB19H-225) - фото 6
  • Монитор MSI 27&quot; Modern MD272QXPW White (9S6-3PB19H-225) - фото 7
  • Монитор MSI 27&quot; Modern MD272QXPW White (9S6-3PB19H-225) - фото 8
  • Монитор MSI 27&quot; Modern MD272QXPW White (9S6-3PB19H-225) - фото 9
  • Монитор MSI 27&quot; Modern MD272QXPW White (9S6-3PB19H-225) - фото 10
  • Монитор MSI 27&quot; Modern MD272QXPW White (9S6-3PB19H-225) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 653683
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Монитор
Изогнутый экран
нет
Особенности
встроенный USB-хабигровой
Комплектация
монитор, кабель HDMI
Диагональ экрана, дюйм
27
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
100
Яркость
400 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Разъемы
HDMIDisplayPortUSBUSB Type-C
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
75x75
Расположение блока питания
внешний
Габаритные размеры с подставкой
613.5x413.3x200.8 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
90х46х17
Вес, кг.
9.85

Описание товара Монитор MSI 27" Modern MD272QXPW White (9S6-3PB19H-225)

Монитор MSI с диагональю 27 дюймов - это превосходный выбор для тех, кто ценит высокое качество изображения и функциональность. Оснащенный IPS-матрицей, монитор предлагает широкие углы обзора в 178° как по вертикали, так и по горизонтали, что позволяет наслаждаться четким и ярким изображением с любого ракурса. Максимальное разрешение 2560x1440 пикселей обеспечивает детализацию изображения и позволяет увидеть даже самые мелкие детали. Антибликовое покрытие экрана эффективно снижает блики и отражения, обеспечивая комфортное использование даже в условиях яркого освещения. Встроенные динамики позволяют наслаждаться звуком без необходимости подключения внешней акустической системы, а яркость 400 кд/м? способствует насыщенной и яркой картинке. Монитор поддерживает частоту обновления 100 Гц, что обеспечивает плавную смену кадров, особенно важную для геймеров и любителей динамичных сцен. Эргономика устройства на высоте: возможность регулировать высоту позволяет настроить экран под любой рабочий стол. Монитор оснащен нужными современными разъемами, такими как HDMI и DisplayPort, для легкого подключения к различным устройствам, а также выходом на наушники для приватного прослушивания. Внешний блок питания способствует более гибкому размещению монитора на рабочем месте. Этот монитор MSI сочетает в себе все необходимые функции для комфортного использования, будь то работа, просмотр фильмов или игры.



Теги товара: 27", большие, с колонками

Отзывы о товаре Монитор MSI 27" Modern MD272QXPW White (9S6-3PB19H-225)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Монитор
Изогнутый экран
нет
Особенности
встроенный USB-хабигровой
Комплектация
монитор, кабель HDMI
Диагональ экрана, дюйм
27
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
100
Яркость
400 Кд/м?
Развернуть
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Разъемы
HDMIDisplayPortUSBUSB Type-C
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
75x75
Расположение блока питания
внешний
Габаритные размеры с подставкой
613.5x413.3x200.8 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Монитор MSI с диагональю 27 дюймов - это превосходный выбор для тех, кто ценит высокое качество изображения и функциональность. Оснащенный IPS-матрицей, монитор предлагает широкие углы обзора в 178° как по вертикали, так и по горизонтали, что позволяет наслаждаться четким и ярким изображением с любого ракурса. Максимальное разрешение 2560x1440 пикселей обеспечивает детализацию изображения и позволяет увидеть даже самые мелкие детали. Антибликовое покрытие экрана эффективно снижает блики и отражения, обеспечивая комфортное использование даже в условиях яркого освещения. Встроенные динамики позволяют наслаждаться звуком без необходимости подключения внешней акустической системы, а яркость 400 кд/м? способствует насыщенной и яркой картинке. Монитор поддерживает частоту обновления 100 Гц, что обеспечивает плавную смену кадров, особенно важную для геймеров и любителей динамичных сцен. Эргономика устройства на высоте: возможность регулировать высоту позволяет настроить экран под любой рабочий стол. Монитор оснащен нужными современными разъемами, такими как HDMI и DisplayPort, для легкого подключения к различным устройствам, а также выходом на наушники для приватного прослушивания. Внешний блок питания способствует более гибкому размещению монитора на рабочем месте. Этот монитор MSI сочетает в себе все необходимые функции для комфортного использования, будь то работа, просмотр фильмов или игры.


Теги товара: 27", большие, с колонками
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Отзывы


Монитор MSI 27" Modern MD272QXPW White (9S6-3PB19H-225) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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