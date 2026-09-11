Монитор MSI 27" Modern MD272QXPW White (9S6-3PB19H-225)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Монитор MSI 27" Modern MD272QXPW White (9S6-3PB19H-225)
Монитор MSI с диагональю 27 дюймов - это превосходный выбор для тех, кто ценит высокое качество изображения и функциональность. Оснащенный IPS-матрицей, монитор предлагает широкие углы обзора в 178° как по вертикали, так и по горизонтали, что позволяет наслаждаться четким и ярким изображением с любого ракурса. Максимальное разрешение 2560x1440 пикселей обеспечивает детализацию изображения и позволяет увидеть даже самые мелкие детали. Антибликовое покрытие экрана эффективно снижает блики и отражения, обеспечивая комфортное использование даже в условиях яркого освещения. Встроенные динамики позволяют наслаждаться звуком без необходимости подключения внешней акустической системы, а яркость 400 кд/м? способствует насыщенной и яркой картинке. Монитор поддерживает частоту обновления 100 Гц, что обеспечивает плавную смену кадров, особенно важную для геймеров и любителей динамичных сцен. Эргономика устройства на высоте: возможность регулировать высоту позволяет настроить экран под любой рабочий стол. Монитор оснащен нужными современными разъемами, такими как HDMI и DisplayPort, для легкого подключения к различным устройствам, а также выходом на наушники для приватного прослушивания. Внешний блок питания способствует более гибкому размещению монитора на рабочем месте. Этот монитор MSI сочетает в себе все необходимые функции для комфортного использования, будь то работа, просмотр фильмов или игры.
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Теги товара: 27", большие, с колонками
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, lg 27"
Теги товара: 27", большие, с колонками
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