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Монитор Digma 21.5" Progress 22A501F черный (DM22VB01) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор Digma 21.5" Progress 22A501F черный (DM22VB01)

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Монитор Digma 21.5&quot; Progress 22A501F черный (DM22VB01) - фото 1
Монитор Digma 21.5&quot; Progress 22A501F черный (DM22VB01) - фото 2
Монитор Digma 21.5&quot; Progress 22A501F черный (DM22VB01) - фото 3
Монитор Digma 21.5&quot; Progress 22A501F черный (DM22VB01) - фото 4
Монитор Digma 21.5&quot; Progress 22A501F черный (DM22VB01) - фото 5
Монитор Digma 21.5&quot; Progress 22A501F черный (DM22VB01) - фото 6
Монитор Digma 21.5&quot; Progress 22A501F черный (DM22VB01) - фото 7
Монитор Digma 21.5&quot; Progress 22A501F черный (DM22VB01) - фото 8
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Монитор Digma 21.5&quot; Progress 22A501F черный (DM22VB01) - фото 10
Монитор Digma 21.5&quot; Progress 22A501F черный (DM22VB01) - фото 11
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Монитор Digma 21.5&quot; Progress 22A501F черный (DM22VB01) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
21.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
контрастность 3000:1, динамическая контрастность 10000000:1
Частота обновления, Гц
100
Яркость
250 Кд/м?
  • Монитор Digma 21.5&quot; Progress 22A501F черный (DM22VB01) - фото 1
  • Монитор Digma 21.5&quot; Progress 22A501F черный (DM22VB01) - фото 2
  • Монитор Digma 21.5&quot; Progress 22A501F черный (DM22VB01) - фото 3
  • Монитор Digma 21.5&quot; Progress 22A501F черный (DM22VB01) - фото 4
  • Монитор Digma 21.5&quot; Progress 22A501F черный (DM22VB01) - фото 5
  • Монитор Digma 21.5&quot; Progress 22A501F черный (DM22VB01) - фото 6
  • Монитор Digma 21.5&quot; Progress 22A501F черный (DM22VB01) - фото 7
  • Монитор Digma 21.5&quot; Progress 22A501F черный (DM22VB01) - фото 8
  • Монитор Digma 21.5&quot; Progress 22A501F черный (DM22VB01) - фото 9
  • Монитор Digma 21.5&quot; Progress 22A501F черный (DM22VB01) - фото 10
  • Монитор Digma 21.5&quot; Progress 22A501F черный (DM22VB01) - фото 11
  • Монитор Digma 21.5&quot; Progress 22A501F черный (DM22VB01) - фото 12
  • Монитор Digma 21.5&quot; Progress 22A501F черный (DM22VB01) - фото 13
  • Монитор Digma 21.5&quot; Progress 22A501F черный (DM22VB01) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 616561
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Характеристики

Бренд
Digma
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Особенности
LED подсветка, широкоформатный монитор
Комплектация
монитор, документация
Диагональ экрана, дюйм
21.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
контрастность 3000:1, динамическая контрастность 10000000:1
Частота обновления, Гц
100
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
5
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync, NVIDIA G-SYNC
Разъемы
VGA (D-Sub), HDMI, DisplayPort
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем VGA
Да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Нет
Регулировка по высоте
нет
Регулировка наклона
Нет
Расположение блока питания
внешний
Габаритные размеры с подставкой
492x382x163.5 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х40х30
Вес, кг.
3.09

Описание товара Монитор Digma 21.5" Progress 22A501F черный (DM22VB01)

Монитор Digma Progress 22A501F (DM22VB01) — это компактный и доступный 21.5-дюймовый монитор, разработанный для повседневной работы, учебы и базовых мультимедийных задач. Сочетание матрицы VA и повышенной частоты обновления делает его отличным офисным и домашним решением.



Теги товара: 20-22", с hdmi, с колонками

Отзывы о товаре Монитор Digma 21.5" Progress 22A501F черный (DM22VB01)




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Характеристики
Бренд
Digma
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Особенности
LED подсветка, широкоформатный монитор
Комплектация
монитор, документация
Диагональ экрана, дюйм
21.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
контрастность 3000:1, динамическая контрастность 10000000:1
Развернуть
Частота обновления, Гц
100
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
5
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync, NVIDIA G-SYNC
Разъемы
VGA (D-Sub), HDMI, DisplayPort
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем VGA
Да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Нет
Регулировка по высоте
нет
Регулировка наклона
Нет
Расположение блока питания
внешний
Габаритные размеры с подставкой
492x382x163.5 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Монитор Digma Progress 22A501F (DM22VB01) — это компактный и доступный 21.5-дюймовый монитор, разработанный для повседневной работы, учебы и базовых мультимедийных задач. Сочетание матрицы VA и повышенной частоты обновления делает его отличным офисным и домашним решением.


Теги товара: 20-22", с hdmi, с колонками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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