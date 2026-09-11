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Монитор PHILIPS 21.5'' 222V8LA (00/01) Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор PHILIPS 21.5'' 222V8LA (00/01) Black

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Монитор PHILIPS 21.5&#039;&#039; 222V8LA (00/01) Black - фото 1
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Монитор PHILIPS 21.5&#039;&#039; 222V8LA (00/01) Black - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
  • Монитор PHILIPS 21.5&#039;&#039; 222V8LA (00/01) Black - фото 1
  • Монитор PHILIPS 21.5&#039;&#039; 222V8LA (00/01) Black - фото 2
  • Монитор PHILIPS 21.5&#039;&#039; 222V8LA (00/01) Black - фото 3
  • Монитор PHILIPS 21.5&#039;&#039; 222V8LA (00/01) Black - фото 4
  • Монитор PHILIPS 21.5&#039;&#039; 222V8LA (00/01) Black - фото 5
  • Монитор PHILIPS 21.5&#039;&#039; 222V8LA (00/01) Black - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 473855
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Характеристики

Бренд
PHILIPS
Тип товара
Монитор
Размеры в упаковке, см
50х35х7
Вес, кг.
4.8

Описание товара Монитор PHILIPS 21.5'' 222V8LA (00/01) Black

Прекрасным решением для продуктивной работы или просмотра видео станет монитор PHILIPS 222V8LA (00/01). Экран диагональю 21,5 дюйма оснащен матрицей VA и разрешением 1920x1080 пикселей, что позволяет получать максимально реалистичное, яркое и детализированное изображение. Частота обновления в 75 Гц и период отклика в 4 мс исключают подвисание кадра во время динамичных сцен. Надежный монитор PHILIPS 222V8LA (00/01) оборудован мощной акустической системой для созестьния насыщенного звучания. Наличие станестьртных разъемов HDMI, Display Port и D-SUB облегчает взаимодействие с дополнительным оборудованием. Устройство выполнено в прочном и стильном корпусе, а также облаестьет эргономичной подставкой с возможностью регулирования угла наклона при эксплуатации.

Отзывы о товаре Монитор PHILIPS 21.5'' 222V8LA (00/01) Black




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Характеристики
Бренд
PHILIPS
Тип товара
Монитор
Описание
Прекрасным решением для продуктивной работы или просмотра видео станет монитор PHILIPS 222V8LA (00/01). Экран диагональю 21,5 дюйма оснащен матрицей VA и разрешением 1920x1080 пикселей, что позволяет получать максимально реалистичное, яркое и детализированное изображение. Частота обновления в 75 Гц и период отклика в 4 мс исключают подвисание кадра во время динамичных сцен. Надежный монитор PHILIPS 222V8LA (00/01) оборудован мощной акустической системой для созестьния насыщенного звучания. Наличие станестьртных разъемов HDMI, Display Port и D-SUB облегчает взаимодействие с дополнительным оборудованием. Устройство выполнено в прочном и стильном корпусе, а также облаестьет эргономичной подставкой с возможностью регулирования угла наклона при эксплуатации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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