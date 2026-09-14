Монитор Philips 27" 27E2N1100L
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
4000:1
Частота обновления, Гц
100
Яркость
250 Кд/м?
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 060 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738202
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Монитор
Комплектация
монитор, аксессуары, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
4000:1
Частота обновления, Гц
100
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Разъемы
HDMI 1.4, VGA (D-Sub)
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем VGA
Да
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Нет
Регулировка по высоте
нет
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
17.6
Габаритные размеры с подставкой
614x457x200 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
69х42х13
Вес, кг.
5.2
Описание товара Монитор Philips 27" 27E2N1100L
Монитор Philips 27E2N1100L оснащён функциями, позволяющими работать с абсолютной точностью. Благодаря разрешению Full HD, частоте обновления 100 Гц и времени отклика MPRT 1 мс, этот монитор обеспечивает детализированное изображение с высочайшей чёткостью. В светодиодном дисплее используется передовая технология вертикального выравнивания, обеспечивающая сверхвысокий коэффициент статической контрастности для невероятно ярких и насыщенных изображений.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с колонками, lg 27"
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 7 710 руб.1928 руб. в СплитМонитор Philips 24,5" 25E2G2200
-
В наличииЦена 7 870 руб.1968 руб. в СплитМонитор AOC 27" 27B35HM
-
В наличииЦена 7 950 руб.1988 руб. в СплитМонитор Acer 24,5'' EK251QP6bi (UM.KE1CD.601)
-
В наличииЦена 7 990 руб.1998 руб. в СплитМонитор Xiaomi 21.5" A22i Black (ELA5230EU)
-
В наличииЦена 7 990 руб.1998 руб. в СплитМонитор Hisense 24" 24G3Q
-
В наличииЦена 8 110 руб.2028 руб. в СплитМонитор AOC 24,5" 25B36X
-
В наличииЦена 8 430 руб.2108 руб. в СплитМонитор MSI 23,8'' PRO MP242 E14A (9S6-3PD1CT-050)
-
В наличииЦена 8 590 руб.2148 руб. в СплитМонитор Acer 27'' EK271P0bi (UM.HE1CD.001)
-
В наличииЦена 8 590 руб.2148 руб. в СплитМонитор AOC 27" 27B36X
-
В наличииЦена 8 750 руб.2188 руб. в СплитМонитор Philips 27" 27E2G2200
-
В наличииЦена 8 920 руб.2230 руб. в СплитМонитор MSI 27" PRO MP272L (9S6-3PD6CT-008)
-
В наличииЦена 8 920 руб.2230 руб. в СплитМонитор AOC 27" 27B3HA2
Бренд
Тип товара
Монитор
Комплектация
монитор, аксессуары, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
4000:1
Частота обновления, Гц
100
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Развернуть
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Разъемы
HDMI 1.4, VGA (D-Sub)
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем VGA
Да
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Нет
Регулировка по высоте
нет
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
17.6
Габаритные размеры с подставкой
614x457x200 мм
Страна производитель
Китай
Монитор Philips 27E2N1100L оснащён функциями, позволяющими работать с абсолютной точностью. Благодаря разрешению Full HD, частоте обновления 100 Гц и времени отклика MPRT 1 мс, этот монитор обеспечивает детализированное изображение с высочайшей чёткостью. В светодиодном дисплее используется передовая технология вертикального выравнивания, обеспечивающая сверхвысокий коэффициент статической контрастности для невероятно ярких и насыщенных изображений.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с колонками, lg 27"
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с колонками, lg 27"
Монитор Philips 27" 27E2N1100L - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Монитор Philips 27" 27E2N1100L